Многочисленные нарушения выявила прокуратура в органах занятости СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области провела проверку местных исполнительных органов, занимающихся вопросами занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, прокуроры выявили многочисленные нарушения, касающиеся организации прохождения краткосрочного обучения, фиктивного трудоустройства, неосвоения целевых грантов, выделенных на поддержку бизнес-инициатив. Зарегистрировали факты бездействия Центров занятости по проведению претензионной работы в отношении недобросовестных участников программ занятости.

«По результатам проверок внесены акты надзора об устранении нарушений законности с постановкой вопросов о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководителей Центров занятости и возмещении 38 млн тенге в государственный бюджет», - сообщили в пресс-службе.