НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Многочисленные нарушения в сфере оказания госуслуг выявили в Алматинской области

8 Декабря 2022, 17:12
Многочисленные нарушения в сфере оказания госуслуг выявили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено 795 фактов нарушений в сфере оказания государственных услуг. Об этом стало известно в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по оказанию госуслуг при департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным региональной службы коммуникаций региона, мониторинг проводился в районных, городских акиматах, районных управлениях государственных доходов, центрах занятости, ЦОНах региона.

Ранее аналитической группой было установлено, что в ряде государственных учреждений не созданы все условия для бесперебойного получения услуг населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями.

По устранению нарушений, причин и условий, способствующих их совершению, внесено 29 предписаний, к дисциплинарной ответственности привлечено 35 сотрудников.


Теги:
Читайте также
Отбирать госслужащих по новому формату начнут в Казахстане с 2023 года
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Алматинской области
Более 8 тысяч человек заболели ОРВИ в Алматинской области
Кафе горело в Алматинской области
Плата за парковку в Астане взималась незаконно - Антикор
Больше всего коррупционных рисков приходится на средний ремонт дорог - Антикор
Создается межведомственная рабочая группа по реформированию СПК - Антикор РК
Снежный барс попал на видео в Иле-Алатауском нацпарке
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей