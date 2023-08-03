Многочисленные нарушения в сфере недропользования выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Природоохранная прокуратура Актюбинской области выявила многочисленные нарушения требований законодательства о недрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Прокурорами выявлены нарушения в работе недропользователей, которые добывали общераспространенные полезные ископаемые - щебень, песок, глину - за пределами отведенных территорий.

«Нарушения требований действующего законодательства установлены как в работе самого управления индустриально-инновационного развития, так и в работе недропользователей. По инициативе прокуратуры, управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки. Эти снимки выявили 24 факта добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий. В результате незаконно добыто более 700 тысяч кубических метров ОПИ. В настоящее время подсчитывается ущерб, который будет взыскан в пользу государства», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, 40 компаний по 56 месторождениям не устранили последствия операций по недропользованию.

Согласно требованиям экологического законодательства и о недрах, недропользователям после окончания работ необходимо провести ликвидацию карьеров и рекультивацию нарушенных земель, однако ими эти требования были проигнорированы. В этой связи департаментом экологии виновные лица привлекаются к административной ответственности с обеспечением устранения нарушений.

На сегодня уже привлечено 5 компаний, из них 3 компании в Актобе - это Актюбинский комбинат нерудных материалов, «Био Сфера 2015», «Global недра» и 2 компании в Мартукском районе - «Жеткізу», «Байнур Строй Монтаж» с наложением штрафов по 51 тысяче тенге на каждое предприятие.

Также установлено 5 случаев, когда компаниями разрабатывались месторождения без оформления права землепользования, что строго запрещено Земельным кодексом. В их отношении по акту прокуратуры, земельной инспекцией приняты меры административного характера. По всем нарушениям приняты меры надзора, в том числе об ответственности работников управления индустриально-инновационного развития.