Многочисленные коррупционные риски установлены в деятельности СПК

1 Декабря 2022, 16:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о результатах анализа деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством изучены проблемные вопросы в деятельности социально-предпринимательской корпораций (далее – СПК) и установлены следующие коррупционные риски и недостатки. В текущем году был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности 17 СПК за период 2019-2021 г.г. Установлены многочисленные коррупционные риски, а также несоответствие фактической деятельности СПК целям и задачам их создания», - сообщил Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

Как говорится в информации, всего в стране 17 СПК. Целями и задачами являются достижение высокого уровня благосостояния населения регионов, развитие конкурентоспособных на мировом рынке предприятий, стабилизация цен на социально-значимые продовольственные товары.