Многочисленные факты завышения цен при проведении госзакупок выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О фактах искусственного завышения стоимости товаров при проведении госзакупок сообщили в Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства Сергей Перов на брифинге проинформировал, что за январь уже внесли 19 рекомендательных писем 14 госорганам. Сэкономить удалось более 170 млн тенге бюджетных средств. За прошлый год выявили 96 фактов завышения закупочных цен. Предотвратили необоснованное расходование более двух млрд тенге госсредств.

«В филиале РГП «Енбек-Кызылжар» снизили цену на минтай. Рыбу планировали купить по 12 тысяч тенге за килограмм. Экономия составила более 150 млн тенге. Уалихановская районная больница планировала закупить уголь по 10 тысяч тенге за килограмм. В отдел образования Тайыншинского района внесены рекомендации по пересмотру шести пунктов плана. Снизив цену на закуп мебели, котельной и учебных кабинетов удалось сэкономить 115 млн тенге бюджетных средств», - проинформировал С.Перов.

Он добавил, что аналитики службы заказчиков с высоким риском коррупции выявляют через систему «Единое окно закупок». Результаты направляют всем администраторам бюджетных программ из группы риска.