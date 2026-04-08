Массовые аресты прошли в Турции по делам о наркотиках и нелегальных ставках

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о масштабных результатах борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками, незаконными ставками и виртуальными азартными играми в стране.

— Больше всего процессуальных действий было зафиксировано в Стамбуле. Подобные виды преступлений представляют серьезную угрозу для общества, способствуют вовлечению молодежи в зависимость и криминальную среду, а также подрывают семейные и социальные устои. Мы намерены продолжать активную и последовательную борьбу с этими явлениями, — отметил глава ведомства.

По его словам, в марте по всей стране было проведено 729 операций под координацией 171 прокуратуры. В рамках этих мероприятий правовые действия были предприняты в отношении 9 185 подозреваемых, из которых 2 996 человек были арестованы, а еще 820 — отпущены под судебный контроль.

Также часть операций составили рейды против наркопреступности. Было проведено 669 операций, в результате которых к ответственности привлекли 7 568 человек, а 2 541 подозреваемый был заключен под стражу.

В сфере борьбы с незаконными ставками проведено 56 операций — по ним проходили 1 608 человек, из которых 455 были арестованы.

Ранее мы писали о том, что результаты экспертиз показали наличие наркотических веществ у популярных личностей Турции, среди которых оказалась известная турецкая модель Дидем Сойдан.