Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Много желающих вступить в общественные советы – представитель Альянса женских сил РК
20 Сентября 2022, 17:10

Много желающих вступить в общественные советы – представитель Альянса женских сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член общественного совета Министерства внутренних дел, представитель Альянса женских сил Казахстана Баян Тойкебаева сообщила о большом желании людей активно участвовать в общественной жизни страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас общественность очень активная. В Facebook есть группа «За реформы МВД», где каждый день поднимаются вопросы. Когда я подавала заявку на вступление в общественный совет был большой конкурс, было очень много желающих. Сейчас общественность хочет вовлекаться и активно участвовать в принятии решений, а также давать рекомендации, которые могут помочь не только народу, но и государству», - сказала Баян Тойкебаева журналистам в кулуарах перед началом экспертной встречи по обсуждению основных положений Послания Главы государства.

Она также сообщила о некоторых направлениях деятельности общественного совета при МВД.

«Придя в общественный совет, я первым делом организовала круглый стол, пригласив органы Генпрокуратуры, общественников, представителей МВД, заинтересованные стороны. На этой встрече мы обсудили имеющиеся проблемы и выработали конкретные решения и рекомендации, которые сейчас находятся на обсуждении и скоро будут приняты. Как вы знаете, Глава государства указал, что нужно ужесточать наказание в отношении семейно-бытового насилия. Меры принимаются, и я надеюсь, что в скором времени данный законопроект будет принят», - отметила спикер.

Б. Тойкебаева проинформировала, что запланировано заседание, где будет рассматрены вопросы по противодействию коррупции.

«Также мы остро ставим вопрос о пытках. После январских событий было очень много случаев, когда людей пытали, задерживали. Мы, как общественный совет, поднимаем эти вопросы и хотим разработать конкретные меры, чтобы в будущем не было таких случаев», - добавила спикер.
Фото: cajacartonembalaje.com





Читайте также
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив