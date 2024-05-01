Много общего - секретами счастья делится интернациональная семья из Костаная

Александр Ким и Айжан Нурушева в браке уже 15 лет. На протяжении этого времени пара трепетно чтит традиции и обычаи своей многонациональной семьи, а таже прививает любовь к традициям своим детям. Корреспондент агентства Kazinform побеседовала с хранительницей очага и узнала, в чем секрет семейного счастья.

Айжан Нурушева по национальности - казашка. Работает заместителем директора по воспитательной работе в учреждении «Костанайский высший колледж Казпотребсоюза». С будущим супругом - Александром (по национальности кореец) они познакомились в больнице.

-Мне всегда было интересно узнать о корейской культуре: традиции, обычаи, блюда. В начале знакомства понравилось, что Александр был очень интересным собеседником, мы обсуждали различные темы и было много общего. Встречались ровно 3 года и 3 месяца, а после решили соединить узами брака наши судьбы, - рассказывает Айжан Нурушева.

Свадьбу делали по корейским и казахским традициям. Провели обряд бракосочетания и в мечети по мусульманским обычаям.

-Мы постарались соблюсти все традиции и обряды двух наших семей. Кстати, я всегда мечтала на свадьбу надеть именно розовый наряд. Примечательно, что у корейцев, розовый цвет означает «начало нового», поэтому и платье, тогда уже жених, купил розовое, - отметила героиня.

Айжан Нурушева не скрывает - родители сначала были против брака, но позже приняли его и он стал самым любимым зятем.

Фото: личный архив А.Нурушевой

-Родители мужа умерли, но мы жили с ними почти 3 года. Они относились ко мне очень уважительно. В семье мужа я узнала о многих традициях, а также научилась готовить блюда корейской кухни. Мои родственники очень уважают Александра, он любимый «күйеу бала» (любимый зять – прим. автора), – подчеркивает Айжан.

По словам девушки, корейские и казахский традиции очень похожи.

-Например, празднование годика малыша - что у казахов, что у корейцев играет большую роль и отмечаются широко (в корейской культуре он называется «Асянди»). У обоих народов проводят традицию выбора будущего ребенком. Есть сходство и в плане выражения почета старшим – у казахов это называется «сәлем беру» (поклон старшим) и у корейцев есть аналогичная традиция – поклон «сэбэ», - пояснила героиня.

Супруги воспитывают двух прекрасных дочерей - Руфину и Диану. Споров о том, как воспитать своих девочек, у супругов никогда не возникало.

-Воспитание детей в корейских и казахских семьях основывается на уважении старшего поколения. Мы стараемся воспитать это в наших детях. Учим их быть патриотами своей страны, где бы они ни находились. К слову, наши дети с детства были в детсадах с государственным языком обучения, потому что казахский язык они должны знать, - считает Айжан Нурушева.

-Но мы не забываем и про корейский язык – его изучаем, когда готовим блюда корейской кухни, подсказываем детям название блюд или отдельных ингредиентов, – делится героиня.

Переплетение традиций отражается и на праздновании значимых дат: семья встречает Новый год, Сольналь, Наурыз, Айт и Пасху. Часто семья собирает за одним столом другие многонациональные семьи.

-Думаю, иинтернациональные браки есть в каждом обществе. В них есть много плюсов. Это и обмен знаниями, традициями, укрепление единства и консолидация общества. Ну и конечно же, воспитание во всех нас уважения друг к другу, - считает Айжан Нурушева.