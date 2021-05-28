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    15:19, 28 Май 2021 | GMT +6

    Много молодых здоровых людей тяжело болеют коронавирусом - врач

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», главный кардиолог МЗ РК Махаббат Бекбосынова назвала главный фактор риска развития тяжелой формы Covid-инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему мы сегодня говорим о вакцинации в кардиологии – потому что очень много людей с сердечно-сосудистой патологией, которые переболели или будут болеть коронавирусной инфекцией», - сказала Махаббат Бекбосынова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания сегодня – это фактор риска №1 развития тяжелой формы коронавирусной инфекции по анализу всех многоцентровых исследований.

    «И как эта Covid-инфекции будет протекать, предсказать, даже учитывая этот фактор, сегодня еще очень сложно. К сожалению, очень много молодых пациентов, которые не имеют каких-то сопутствующих заболеваний, но тоже имеют тяжелое течение Covid-инфекции с большой площадью поражения легких», - отметила врач.

    «Я говорю об этом, потому что наш центр летом прошлого года и весной этого трансформировался в Covid-клинику и мы оказывали помощь пациентам с тяжелыми и средними формами Covid-инфекции, которым требовалась госпитализация в клинику», - заключила главный кардиолог страны.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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