Много молодых здоровых людей тяжело болеют коронавирусом - врач
«Почему мы сегодня говорим о вакцинации в кардиологии – потому что очень много людей с сердечно-сосудистой патологией, которые переболели или будут болеть коронавирусной инфекцией», - сказала Махаббат Бекбосынова на брифинге в СЦК.
По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания сегодня – это фактор риска №1 развития тяжелой формы коронавирусной инфекции по анализу всех многоцентровых исследований.
«И как эта Covid-инфекции будет протекать, предсказать, даже учитывая этот фактор, сегодня еще очень сложно. К сожалению, очень много молодых пациентов, которые не имеют каких-то сопутствующих заболеваний, но тоже имеют тяжелое течение Covid-инфекции с большой площадью поражения легких», - отметила врач.
«Я говорю об этом, потому что наш центр летом прошлого года и весной этого трансформировался в Covid-клинику и мы оказывали помощь пациентам с тяжелыми и средними формами Covid-инфекции, которым требовалась госпитализация в клинику», - заключила главный кардиолог страны.