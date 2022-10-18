Много людей до сих пор живут в условиях крайней нищеты – президент Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Выступая на открытии очередной выездной сессии Европейского парламента, глава законодательного органа ЕС Роберта Метсола отметила, что 17 октября является Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ООН, история Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в городе Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Документ был призван отдать дань памяти жертвам крайней нищеты, насилия и голода.

В тот день собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав.

Соответствующие заявления начертаны на памятном камне, который был открыт в тот день. С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими.

В этом году исполняется 35 лет Всемирному дню борьбы за преодоление крайней нищеты и 30 лет Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты.

Отмечая Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, президент Европарламента Р. Метсола заявила, что слишком много людей по-прежнему не имеют доступа к пище, воде, одежде, жилью, образованию или здравоохранению.

Пандемия COVID-19 и ситуация в Украине толкают миллионы людей в нищету, и парламент ЕС должен работать, чтобы противостоять этому, добавила она.





Фото: ООН/Мартин Перре