Много говорим об ИИ, но в некоторых странах скорость интернета 2G — гендиректор ФАО

— Мы очень много говорим об искусственном интеллекте, это стало такой новомодной темой, но на самом деле мы, как ученые, не используем ИИ так часто, по крайней мере до недавнего времени, пока это не стало модным трендом, — отметил Цюй Дунъюй.

По его словам, использование ИИ в Европе и других странах все еще не так распространено.

— Во многих странах имеется до сих пор инфраструктура 2G, тогда как другие страны дошли до 4G или 5G. Я, кстати, сегодня заселился в отель, посмотрел на интернет, доступен 4G, 5G почему-то не было. Как мы тогда можем говорить о применении ИИ в агропродовольственной системе? Нам необходимо очень много сделать и изучить, инвестировать разумно в водную безопасность, — подчеркнул гендиректор.

Ранее гендиректор ФАО Цюй Дунъюй заявил о продлении сотрудничества с Казахстаном.