Многим предприятиям легче заплатить штраф, чем вкладываться в экопроекты – вице-министр экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов в прямом эфире на площадке Kun.kz, где велось обсуждение о внедрении Экологического кодекса, заявил, что многим предприятиям легче заплатить возлагаемые на них штрафы, чем модернизировать производство и следовать экологическим требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook на страницу в Facebook пресс-секретаря, официального представителя ведомства Самал Ибраеву.

Ахметжан Примкулов рассказал, что в новой редакции Экологического кодекса министерство предусмотрело повышение штрафов в 10 раз по сверхнормативным выбросам. По остальным штрафам ведомство подняло ставки штрафов в два раза. Также вице-министр рассказал, что новый Экокодекс предполагает увеличение сроков по привлечению к административной ответственности с одного года до трех лет.

«Ни для кого не секрет, что многим предприятиям легче заплатить штраф, чем модернизировать свое предприятие и вкладывать деньги в реализацию экопроектов. Мы предполагаем, что увеличение административных штрафов, когда они будут очень чувствительными для таких предприятий, приведут к тому, что им будет более выгодно вкладывать в свое производство, улучшать и меньше нарушать», - сказал вице-министр.

Наряду с этим, он отметил, что никаких штрафов не было бы, если бы промышленные предприятия не нарушали экотребования.