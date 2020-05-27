Многие жители области не носят маски в общественных местах - аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава Павлодарской области выразил озабоченность ростом числа заболевших КВИ и призвал граждан соблюдать карантинные меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Число больных коронавирусом продолжает расти, за неделю в области выявили ещё 22 случая, шестеро наших земляков находятся в тяжёлом состоянии, - заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в своём обращении к жителям региона о соблюдении карантинных мер в регионе. - Вирус не смотрит на возраст человека. Среди заболевших жителей области есть и пятимесячная девочка, и 84-летний пенсионер».

А. Скаков подчеркнул, что вирус не смотрит и на место жительство человека. Если раньше случаи этого заболевания были только в городах области, то теперь уже три жителя Баянаульского района больны КВИ. Нет, по его словам, исключений для этой инфекции и с точки зрения конкретных профессий, так как среди заболевших есть медицинские работники, домохозяйки, дачники и многие другие.

«К сожалению, никто не застрахован от угрозы коронавируса, но в наших силах – предотвратить её. Достаточно соблюдать меры предосторожности, - заявил аким Павлодарской области. - К сожалению, многие жители нашей области не носят маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию. Это повсеместно создаёт угрозу распространения коронавируса».

Он обратился с просьбой к гражданам соблюдать масочный режим в очереди, в магазине или на прогулке в сквере, и не собираться большими группами, беречь себя и окружающих.

А. Скаков напомнил, что запреты для бизнеса были сняты с условием соблюдения всех мер предосторожности, поэтому призвал проявить ответственность и не допустить ввода новых ограничений.

«Чем дисциплинированней будет каждый из нас, тем быстрее мы вернёмся к прежнему ритму жизни. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких и окружающих», - сказал Абылкаир Скаков в своём выступлении.