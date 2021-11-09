Многие владельцы авто с иностранными номерами даже не имели страхового полиса –Арсен Шакуов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Водители многих автомобилей с российскими номерами даже не имели страхового полиса. Об этом рассказал директор ассоциации безопасности дорожного движения «Общая Дорога» Арсен Шакуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в августе мы направили запрос департаменту внутренних дел города Алматы о том, кто ездит на автомобилях на российском учете. Лично много замечал, как люди на иностранных автомобилях намеренно выходят на полосу общественного транспорта. Мне стало интересно, почему же они так смело нарушают, на каком основании передвигаются на территории Республики Казахстан. Что касается моего ответа, ДВД Алматы провел оперативно-профилактические мероприятия и проверил машины на наличие страховки. Мы пришли к печальному заключению, что очень много машин не имеют элементарно страхового полиса. О происхождении, криминальности данных автомашин тяжело сказать, потому что нет интегрированной базы. Но уже стало понятно, что если произойдет ДТП - они не будут нести ответственность согласно закону Республики Казахстан», - пояснил глава ассоциации «Общая дорога» в эфире программы «20:21».

По его словам, этот вопрос давно назревал со времен авто с армянскими номерами.

«Люди должны были знать, что рано или поздно это коснется всех. Если на своей машине я захочу поехать в Европу, я буду являться участником международного движения, потому что я езжу на машине казахстанского учета, и я казахстанец. При наличии всех этих факторов спокойно могу передвигаться по любой территории республики и страны. Если же владелец машины – казахстанец, но передвигается на иностранном автомобиле, он никак не попадает под статью международный участник международного движения. Его не коснется такая мера, как 30 дней бесплатного пребывания», - добавил Арсен Шакуов.



