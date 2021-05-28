Многие ринулись в магистратуру из-за доплаты – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о проблемных моментах в обучении по программам магистратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«PGCE – это годичная программа магистратуры, сейчас эту программу будут активно вводить в наших высших учебных заведениях, уже ее вводят. Поэтому прошу обратить на нее внимание», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском педагогическом совете.

По его словам, многие захотели проходить магистратуру из-за доплаты.

«По магистратуре: некоторые сейчас, видя, что мы ежемесячно платим 29 тысяч тенге доплаты, все ринулись сюда. Причем ринулись получать – кто-то называет это заочным, кто-то дистанционным – в сопредельных странах. Мы знаем, что где-то есть качество, которое не выдерживает критики. Поэтому, коллеги, я прошу проявить осторожность, потому что не все дипломы этих вузов будут признаны. Если поступаете в магистратуру, нужно, как положено, обучаться на очном отделении. Если это будет не так, конечно, будут возникать вопросы. В том числе и к дистанционщикам», - отметил министр.

«Я слышал о том, что все сейчас готовятся подавать на магистратуру, поэтому нужно обратить на это внимание. Если завтра диплом магистра не будет признан, можно попасть в неудобное положение. Здесь нужно дать четкие разъяснения, какая магистратура будет признаваться, какая не будет. Чтобы наши коллеги не обманулись в своих ожиданиях», - заключил глава МОН.