Многие просто не ожидали, что Казахстан может разработать собственную вакцину – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с медицинскими работниками заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что в кампанию иммунизации против коронавируса вовлечены более 12 тысяч медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации населения. В кампанию иммунизации против коронавируса вовлечены более 12 тысяч медицинских работников. Особо хочу отметить заслуги групп ученых Научно-исследовательского Института биологической безопасности при разработке пяти видов вакцин против коронавируса», - сказал Ералы Тугжанов.

Он отметил, что вакцинация – важнейший вопрос.

«Фактически Казахстан сегодня среди шести стран, имеющих собственную вакцину в мире. Я думаю, это огромное достижение нашей страны. Знаю, что этой информацией были многие удивлены. Многие, наверное, просто не ожидали, что Казахстан может разработать собственную вакцину», - отметил заместитель Премьер-Министра.

В этой связи Ералы Тугжанов поблагодарил основных разработчиков вакцины: это Кунсулу Закарья, Леспек Кутумбетов, Берик Хайруллин, Мухит Орынбаев, Мархаба Касенов и другие.