Многие предприятия уже подняли цены - Жумангарин об инфляции после реформы НДС

⁠- У нас инфляция, мы планируем порядка 2,2-3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого, с Национальной палатой предпринимателей я разговаривал, многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%, — сказал Жумангарин на заседании в Сенате.

По его словам, сегодня цены на продукты питания выросли на 9,6%, непродовольственные товары — на 9%, услуги — на более 15-16%.