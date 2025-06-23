Многие предприятия уже подняли цены - Жумангарин об инфляции после реформы НДС
Многие казахстанские предприятия уже начали поднимать цены, несмотря на то, что повышение ставки НДС запланировано лишь на первую половину следующего года. Об этом заявил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
- У нас инфляция, мы планируем порядка 2,2-3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого, с Национальной палатой предпринимателей я разговаривал, многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%, — сказал Жумангарин на заседании в Сенате.
По его словам, сегодня цены на продукты питания выросли на 9,6%, непродовольственные товары — на 9%, услуги — на более 15-16%.
— Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект. Если грамотно выстроить макроэкономическую политику и обеспечить её согласованность, мы не дадим инфляции разогнаться. В этом мы уверены. Но на пособие, индексацию пенсии, пособие, социальных выплат мы предусмотрели порядка 800 млрд тенге, бюджет это позволяет. Поэтому для социально-уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет, — добавил вице-премьер.