Многие из задержанных участников беспорядков обвиняются в краже и мародерстве - Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова заявила, что многие из задержанных по фактам беспорядков, имевших место в Алматы, обвиняются в краже и мародерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди арестованных, с которыми я разговаривала, были и те, кто возражал против придания публичной огласки их данных, против сообщения близким о факте задержания. Они говорили о том, что им стыдно, что не хотят причинить боль своим близким. Надеялись на то, что факты будут проверены, что справедливость восторжествует. Я хочу отметить, что многие из задержанных обвиняются в краже в эти дни, мародерстве. Эти факты тоже не должны быть оставлены без внимания. Среди тех, кто был задержан, есть достаточно простые люди, которые до конца не осознавали всей ответственности за совершенные проступки», - рассказала Эльвира Азимова в ходе брифинга в СЦК.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РК рассказала о важности максимального обеспечения права всех граждан на доступ к информации.

«Нужно также продолжить информирование в зарубежных дипломатических представительствах незамедлительно о задержании или в случае задержания иностранных граждан для проверки фактов или сигналов о совершении ими незаконных действий», - отметила Эльвира Азимова.