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    11:21, 14 Март 2022 | GMT +6

    Многие из полицейских в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие из полицейских, работавших во время январских событий, в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, при обеспечении охраны правопорядка погибли 19 сотрудников сил правопорядка», - сообщил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахмтежанов.

    «Еще более трех тысяч полицейских и военнослужащих получили ранения. Многие из сотрудников продолжают находиться на излечении и в дальнейшем не смогут нести службу», - заявил глава МВД.

    Министр отметил, что во время массовых беспорядков сотрудники в условиях режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции были вынуждены применять оружие в отношении вооруженных преступников.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Парламент Борьба с преступностью Алматинская трагедия ЧП-2022 Правоохранительные органы Мажилис
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