11:21, 14 Март 2022 | GMT +6
Многие из полицейских в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие из полицейских, работавших во время январских событий, в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, при обеспечении охраны правопорядка погибли 19 сотрудников сил правопорядка», - сообщил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахмтежанов.
«Еще более трех тысяч полицейских и военнослужащих получили ранения. Многие из сотрудников продолжают находиться на излечении и в дальнейшем не смогут нести службу», - заявил глава МВД.
Министр отметил, что во время массовых беспорядков сотрудники в условиях режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции были вынуждены применять оружие в отношении вооруженных преступников.