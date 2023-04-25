Многие банки поддержали освобождение призывников от кредитных обязательств во время службы - Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Призывникам будут предоставлять кредитный отпуск во время службы в Казахстане. Об этом сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для призывников делается как бы кредитный отпуск во время службы. Нами тоже подписано и многими банками уже поддержано то, что призывник будет освобождаться во время службы от каких-либо кредитных обязательств», - сказал Каныш Абубакиров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Он также сообщил, что будут приниматься меры и для улучшения социального положения и повышения статуса контрактников.

«Непосредственно в отношении военнослужащих по контракту, то есть офицерского состава и сержантов, принимается ряд мер по повышению социальных благ, статуса военнослужащих. Данный вопрос сейчас прорабатывается Правительством, депутатами. Надеемся еще будет ряд изменений в этом направлении», – добавил Каныш Абубакиров.

Ранее сообщалось, что более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих.