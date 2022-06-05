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    15:21, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Многие алматинцы смогли проголосовать из дома

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возможность проголосовать из дома предоставляют тем, кто по состоянию здоровья не может сделать свой выбор на участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители комиссии референдума по городу Алматы с переносными урнами отправились к ним после 12 часов.

    Одна из проголосовавших из дома - 80-летняя алматинка Райхан Жумаханова. Члены избирательной комиссии посетили дом пенсионерки и вручили ей бюллетень.

    Р. Жумаханова зарегистрирована на участке референдума №401 по месту жительства.

    «На нашем участке зарегистрированы 2888 человек. 8 из них обратились с заявлением о голосовании из дома по состоянию здоровья. Согласно избирательному законодательству, на обход вместе с членом комиссии по этим адресам выехал участковый инспектор и контролер», - сообщила член комиссии участка референдума №401 Раушан Шопаева.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум
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