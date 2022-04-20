Мнения всех сторон по закону о кибербуллинге учтены - депутат Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса стало известно, что депутаты одобрили поправки, внесенные Сенатом в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что этот закон можно считать законом, по которому все стороны могут считать себя победителями. Потому что мы, как люди, работавшие над ним, пережили столько критики. Нам очень приятно, что он принят и направлен на подпись Президенту», - сказал депутат Айдос Сарым, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

В связи с этим он высказал мнение относительно критиков данного законодательства.

«Те, кто критикует закон, те, кто подозревает закон, те, кто считает, что этот документ угрожает нам, тоже могут считать себя победителями, так как права Министерства информации как уполномоченного органа были ограничены. Кажется, что те, кто критикует, должны быть заинтересованы в том, чтобы быть частью экспертной группы. Во-вторых, высказывались мнения, что «хотят заблокировать социальную сеть». Сенаторы внесли в документ конкретную статью, то есть это касается только кибербуллинга», - пояснил Айдос Сарым.

Он также заявил, что даже в первом варианте законопроекта не было никаких противоречий. Этот закон изначально не был направлен на блокировку интернета или ограничение чьих-либо прав.