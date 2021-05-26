Мнением о вакцинации верующих поделилась Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министра информации и общественного развития РК Аиду Балаеву на отчетной встрече с населением спросили о ходе вакцинации среди верующих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, это чисто медицинские вопросы и не нужно рассматривать в таком религиозном аспекте. Важное, что мы должны понимать, что вакцинация единственный способ, который обеспечит нам выход из этой ситуации», - сказала Аида Балаева, отвечая на поставленный вопрос.

По ее словам, здесь важно, чтобы проводилась информационно-разъяснительная работа.

«В этом плане нам хорошо помогает Духовное управление мусульман Казахстана, которое собственным примером показывает, в прямом эфире проводит вакцинирование. Конечно, нужно понимать, для победы над вирусом важно, чтобы мы привились, чувствовали ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. Только таким образом мы сможем победить вирус и вернуться к нормальной жизни», - заключила министр.

Ранее А. Балаева дала оценку работе СМИ в освещении темы пандемии.

«В целом, реализация государственной информационной политики в 2020 году была успешно осуществлена посредством 88 СМИ. Их усилиями проведена масштабная работа по информационному разъяснению мер по противодействию и нераспространению «COVID-2019». Выпущено более 250 видеороликов. Обеспечена трансляция онлайн-уроков в эфире телеканалов «Ел арна» и «Балапан», что дало возможность нашим детям непрерывно обучаться в школах, без риска заражения инфекцией», - сказала Аида Балаева.