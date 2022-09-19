19 Сентября 2022, 14:30

Мнение самих курящих никого не интересует - эксперт о повышении акцизов

Председатель Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская считает, что присутствует непоследовательность в вопросах акцизной политики.

Светлана, в Казахстане появились поддельные сигареты. Их полно на рынках, видео об этом полно в Сети. Чем это чревато для курильщиков?

В контрафактном товаре курильщика привлекает цена. Люди вынуждены травить себя продукцией подпольного производства, потому что она дешевле. В последнее время по происходит быстрый рост цен на товары первой необходимости. Для курящих (а их у нас – почти половина населения страны) табачная продукция – тоже товар первой необходимости. Куда деваться человеку, который, и хотел бы, но не может бросить курить, а цена пачки сигарет в 700 – 1000 тенге для него слишком высока? Выход один – купить где-то на базаре дешёвый контрафакт на свой страх и риск. Ведь если при употреблении таких сигарет будут негативные последствия, то и спросить будет не с кого, потому что товар произведён непонятно где и кем. Влияние на здоровье контрафактных сигарет, как и водки, и колбасы, и любого другого поддельного продукта может быть крайне опасным, так как здесь нет никаких гарантий соответствия санитарным нормам и стандартам.

К сожалению, подделки продаются свободно, а фискальные органы не предпринимают никаких усилий для борьбы с этим – хотя мы говорим об этом, пишем.

А почему, как вы думаете, на рынке вообще появилась подделка? На нашей памяти, по крайней мере, с лихих девяностых годов, такого ещё не было.

Появление контрафакта в открытой продаже – следствие роста цен. И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем рост контрафактной табачной продукции, потому что растёт цена легального товара. А в росте цены друг на друга наложились два фактора. В первую очередь цена – следствие всеобщих кризисных явлений: в мире сегодня дорожает всё, в том числе и сырьё табачных производств, в результате производители повышают отпускные цены. Во-вторых – в Казахстане в это же самое время законодатель подготовил очередные поправки, нацеленные на повышение акцизного налога на табачную продукцию. Это также влияет на повышение цены. В последнее время рост цен табачных изделий напрямую связан с изменением ставок акцизов, которые, являясь косвенным налогом, изымаются государством из нашего кармана. Важно отметить, что акцизы повышаются под одну гребёнку, без дифференциации по видам табачного изделия.

То есть и на сигареты, и на «бездымный» никотин?

Именно. При этом резкое повышение акциза только на определенный вид табачного изделия ставит потребителей в неравное положение. Помните, некоторое время назад отдельные депутаты инициировали законопроект о повышении акцизов на системы нагревания табака – так же, как и на обычные сигареты. Хотя вред от них в разы меньше, чем от традиционных сигарет. На наш взгляд, в данном случае абсолютно не учитываются интересы потребителей. Хотя, по логике, всё, что делается государством в вопросах налогового законодательства, должно делаться во благо населения, потребителя. Однако на сей раз мы этого не видим. Мнение самих курящих, которые в последнее время начали активно переходить на бездымный нагреваемый табак ради своего здоровья, почему-то никого не интересует. Ведь если акцизы будут повышены, то производителям придётся увеличивать конечную цену, соответственно – расходы потребителей на альтернативные бездымные продукты с никотином резко возрастут.

К каким последствиям ведёт такая акцизная политика?

Побудит многих, кто хотел бы снизить вред своему здоровью, вернуться к традиционному курению, которое является самой вредной формой потребления никотина. Ведь цена на менее вредные бездымные продукты с никотином будет расти так же, как и на сигареты. В итоге курильщики будут вместо того, чтобы переходить на менее вредную «бездымку», будут продолжать травить себя сигаретами. Контрафактными в том числе, покупая дешевую подделку подпольного производства.

И изменить ничего нельзя?

Мы пытаемся достучаться до правительства, до уважаемых депутатов. Раннее Лига запустила петицию по этому вопросу. Мы выступаем против предложения поднять в Казахстане ставки акцизов на нагреваемый табак с 29% до 70% от ставок акцизов на сигареты (учитывая, что последние также существенно повышены). Мы призываем взять за основу международный опыт: в странах ЕС, например, акцизные ставки на нагреваемый табак составляют в среднем 28% от ставок на сигареты. Необходимо, чтобы оба продукта – и сигареты, и нагреваемый табак – оставались в одной ценовой категории, чтобы у потребителя был равный доступ к этим продуктам, то есть имелась возможность выбора. Необходимо, чтобы правительство и наш депутатский корпус учли интересы потребителей, которых мы представляем, а не только интересы пополнения казны. Пренебрежение мнением потребителя в вопросах акцизной политики ведёт к тому, что его фактически лишают выбора.