Мнение о казахстанском футболе и почему Роналду лучше Месси – интервью с легендой «Кайрата»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы посетил легендарный игрок футбольного «Кайрата» Евстафий Пехлеваниди. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он поделился своим мнением о том, как воспитать достойных футболистов и кто лучше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Встреча со знаменитым нападающим «Кайрата» 80-х годов прошлого века прошла в спортивно-тренировочном комплексе «Jas qyran». Несмотря на промозглую погоду, ранее время и накрывший город туман на поле шла игра детских команд. Евстафия Пехлеваниди нам получилось застать на трибунах, когда он наблюдал за этим матчем. До этого он успел провести для ребятишек мастер-класс: юным футболистам было интересно послушать, как форвард освобождался от защитников на поле.

- Евстафий Алкивиадович, чем Вы занимаетесь в Греции, тренируете?

- Нет, я не тренирую. Отдыхаю сейчас. На заслуженном отдыхе.

- За футболом следите казахстанским? Есть ли какие-нибудь выводы о его состоянии?

- Конечно, слежу. Никаких выводов. Сдвиги маленькие, но будем надеяться, что дальше будет больше.

- Как устроена система футбола в Греции? Поддерживаются ли там клубы за счет средств госбюджета?

- Поддерживаются, не столько государственный бюджет выделяет деньги, сколько спонсоры. Вот у вас есть, допустим, букмекерская контора, у нас спонсоры - это спортпрогноз, будем так говорить по-русски. Оттуда выделятся N-ная сумма на каждую команду высшей лиги. Основные деньги вкладываются от спонсоров, рекламы и частных пожертвований.

- Казахстанские футболисты редко уезжают играть в Европу. Чего не хватает нашим футболистам?

- Это вопрос не ко мне, но мое мнение - мы поздно стали играть в Европе.

- Надо было раньше переходить под эгиду УЕФА?

- Да, с самого начала независимости государства.

- Чем отличается система подготовки юных футболистов в Греции и Казахстане?

- Надо учиться всему хорошему в Европе, в той же Германии, Португалии, Испании. Надо учиться брать все самое хорошее и добавлять свое, тогда будет быстрый прогресс, потому что нет нефутбольных стран. Возьмите Финляндию, это лыжи, хоккей, но они играют и в футбол. Неплохо играют. Возьмите ту же Данию – чемпионы Европы. Есть такие наглядные примеры, которые говорят о том, что если правильно поставить работу, иметь хороший коллектив тренеров, который будет жить с этими детьми, расти вместе с ними, они набираться опыта будут, и тренеры будут набираться опыта. Тогда будет и результат, если семьи не будет этой, если тренер будет приходить и отбывать свое время, получать зарплату, то никогда из его команды не выйдет ни один футболист. Это все взаимосвязано.

- После победы Греции на Евро-2004, наверное, был всплеск интереса к футболу?

- Мы тоже этого ждали, но этого не произошло. Какое-то движение было, но потом это все потухло, и сам футбол потух в Греции тоже. Не совсем, конечно. Пропали эти игроки, которые раньше были.

- Кого-нибудь из нынешних казахстанских футболистов Вы можете выделить?

- Да, есть в Казахстане ребята. Вот это будущее (показывает на поле – прим. редакции). Я сейчас не хочу выделять никого, не подумайте, что я никого не знаю. Я знаю многих, я и беседовал с ними, но дело не в этом. Потенциал в Казахстане есть, инфраструктура, правда, не у всех она в хорошем состоянии. Страна богатая, богатая не только природными ресурсами, вон их (детей – прим. редакции) сколько приходит, и они все хотят играть. Почему? Потому что они мужики и у них есть свое мужское самолюбие, они тоже хотят, если не как Месси и Роналду, то хотя бы выйти на какой-то уровень, чтобы на них можно было приходить и смотреть. Я думаю, в Казахстане это есть и будет в свое время.





- Когда Академию ФК «Кайрат» назвали Вашим именем, что Вы испытали?

- Гордость, что я могу испытать еще. Радость, что меня признали, хоть я и живу в другой стране. Можно сказать, увековечили мое имя в Казахстане. Меня когда не будет, а имя останется.

- За какой клуб болеете?

- Нравится игра, конечно, «Барселоны», «Реал» немножко потух. «Ливерпуль», тренер Юрген Клопп действительно доказал, что он может быть на данный момент клубным тренером номер один в мире. В Греции это «АЕК», у него те же цвета, что и у «Кайрата». Я не меняю цвета.

- Кто лучше Месси или Роналду?

- Сейчас Роналду. После чемпионата мира я изменил свое мнение о Неймаре, о Месси. Так за сборную не выступают такие звезды. А вот Роналду выступал, отдавался полностью, видно было, что он болеет за свою страну. Он вообще «больной» футболом. А эти приехали на чемпионат мира в России, особенно Неймар, как будто на прогулку. Вот поэтому я поменял мнение о них как о футболистах, как о звездах. Так звезды не должны выступать. Если ты выходишь на поле, то ты должен доказывать, если не можешь - лучше не выходи, не порть свою репутацию!