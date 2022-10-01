Мнение экспертов: эмоциональное выгорание - болезнь или самовнушение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все чаще можно услышать термин «моральное» или «эмоциональное выгорание», применяемый в профессиональной среде. Что это, и действительно ли сотрудники стали морально выгорать на работе, попытался разобраться корреспондент МИА «Казинформ» с помощью экспертов.

псих

По словам психиатра из Алматы Айгулим Абетовой, «эмоциональное выгорание» - это синдром, который возникает в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться. Моральное выгорание касается только профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни, оно не классифицируется как заболевание, то есть – это не болезнь.

«Признаки синдрома эмоционального выгорания более распространены в профессиях, оказывающих помощь, таких как врачи, учителя, пожарные, в сфере обслуживания. Хотя разница между стрессом и выгоранием четко не определена, широко известно, что выгорание - это более поздняя фаза хронического стресса, другими словами - последствие стресса. Если стресс может исчезнуть после отдыха, например, отпуска, то выгорание - нет», - пояснила она в беседе с корреспондентом «Казинформа».

Как выяснилось, в психиатрии существует несколько моделей эмоционального выгорания:

- эмоциональное истощение - человек постоянно находится в стрессе на работе при взаимодействии с людьми, то есть - постоянно отдает силы, энергию и не восполняет свои собственные ресурсы;

- деперсонализация, часто называют цинизмом - человек теряет свои личностные, душевные качества, становится или черствым, бездушным, либо становится зависимым от мнения других;

- редукция личных достижений. Человек негативно оценивает собственные профессиональные успехи и достижения, преуменьшая собственное достоинство, вследствие чего ограничивает собственные возможности. Например: «я всего лишь медсестра, это мне не под силу» кого-то спасти.

Кроме того, по словам А. Абетовой, известно четыре стадии развития стресса:

- на первой стадии рабочая ситуация способствует стрессу. Либо сам человек не соответствует трудовым требованиям, либо работа не соответствует личным ожиданиям;

- на второй стадии наблюдается субъективное переживание стресса. Это зависит от личной оценки стресс-факторов, ресурсов личности, других переменных;

- третья стадия содержит три основных класса реакций на стресс: физиологические, эмоционально-мыслительные, поведенческие.

- четвертая стадия представляет собой последствия стресса, собственно синдром выгорания.

«Таким образом,эмоциональное выгорание – это достаточно длительный процесс, протяженный во времени», - подытожила психиатр.

Своим мнением по этому поводу поделился и столичный психолог, который многим известен, как Казыбек «Фрейдман».

«Жизнь современного человека выставляет большое количество «требований» для бытия. Огромное количество потребляемой информации, желание соответствовать новым нормам и стандартам, погоня за условиями обрушившегося на нас псевдокапитализма - накладывают свой отпечаток на психической составляющей каждой личности, каждого гражданина», - считает Казыбек «Фрейдман».

По его мнению, эмоциональное выгорание - это в первую очередь эмоциональное истощение. То есть, состояние апатии, когда для человека теряется смысл всего своего существования и окружающей его действительности.

«Люди лишаются мотивации к деятельности, к решительным действиям. Работа не приносит радости, особенно, в тяжелых случаях пропадает интерес к жизни. Наиболее подверженные профессии связаны с непосредственным взаимодействием и контактом с большим количеством людей. Это врачи, учителя, продавцы. Кстати, как ни странно психологи тоже в группе риска», - отметил спикер.

Психолог также поделился своими методами борьбы с таким эмоциональным состоянием.

«Лично я сталкивался с этим явлением, не скрою, но так как владею инструментами очень быстро выхожу из такого состояния, в исключительных случаях стремлюсь к минимизации последствий от таких вот эмоциональных препятствий на пути к нормальной жизнедеятельности. Мой совет - во-первых, иметь хобби, деятельность, которая будет «уводить» вас от полного погружения в основную деятельность. Часто пишу в своих публикациях о том, что на основной работе жизнь не заканчивается и есть много занятий, способных принести удовольствие от проживаемой жизни. Во-вторых, не «болеть» работой, относиться к работе как к способу зарабатывания денег, а не к «смыслу всей жизни», - подчеркнул специалист.

Как считает Казыбек «Фрейдман», надо понимать, что место работы можно поменять, а вы у себя одни. Он порекомендовал отдавать себя своей работе «в аренду», а не всецело поглощать себя мыслями о ремесле.

«В-третьих, нужно полноценно отдыхать в выходные, не соглашаться на сверхурочные часы. Работа работой, а отдых по расписанию, - продолжил мысль психолог. - Забыть о работе, как только вы вне пределов рабочего пространства. Иначе говоря, жить настоящим и именно в определенном отрезке времени и места».

Он также озвучил мнение касательно того, почему в последние годы разговоры о эмоциональном выгорании поднимаются все чаще.

«Нужно понимать, что информации о психологическом здоровье стало больше. Люди все быстрее становятся более мыслящими. Я бы не сказал, что люди стали слабее ментально. В том то и дело, что люди ментально на том же уровне, а нагрузки с каждым годом становится все больше. На людей влияет огромное количество факторов. От экологии - до урбанизации. От конкуренции на рынке труда, до желания учиться новому», - пояснил психолог.

Казыбек «Фрейдман» выразил мнение, что в нынешнем мире все так быстро меняется, что порой люди попросту не успевают за веяниями времени.

«И это все - совокупность микрострессов, что в конечном итоге выливается в эмоциональное выгорание, а в худшем случае в кабинет психиатра. Это не плохо и не хорошо. Эту реальность нужно принять как факт, и тогда уже появятся новые силы на нормализацию эмоционально выгоревшего существования», - заключил эксперт.

Считается, что артисты также относятся к категории подверженных эмоциональному выгоранию, поскольку столь творческая профессия априори предполагает полную эмоциональную отдачу зрителю. Как говорит солист балетной труппы «Астана Опера» Серик Накыспеков, безусловно, у артистов случается эмоциональное выгорание.

«Думаю, что такое бывает в любой профессии. В нашей работе есть физическая нагрузка, постоянно что-то болит. Зачастую, к окончанию балетного сезона устаешь, утомляешься. Это бывает и это нормально. Стресса, нет. Обычно нам помогают справиться гастроли - это новая атмосфера, свежие впечатления. Плюс повышается мотивация. Гастроли нужны артистам, как воздух. Нужно выбираться, потому что находиться постоянно на одном месте тоже тяжело», - отмечает Серик Накыспеков.

В таких случаях, по мнению артиста, нужно морально отдохнуть.

«Нужно просто время передохнуть. Многие артисты вне театра занимаются каким-нибудь любимым делом. Кто-то читает книги, кто-то гуляет в парке. Нужно немного отдохнуть от балета, чтобы набраться эмоциональных и физических сил», - говорит он.

Между тем, бытует мнение, что львиную долю стресса артистам добавляют именно трагические роли, где приходится «умирать» на сцене либо переживать «потерю близкого человека».

Серик Накыспеков с этим несогласен.

«Что касается трагических ролей, то они не влияют сильно. Бывают партии, которые забирают много эмоциональных сил. К примеру, станцевал какую-то партию, и на следующий день ты эмоционально опустошен. Во время спектакля ты выдал все эмоции, а потом на протяжении нескольких дней ничего особо делать неохота. Даже если есть репетиции, ты играешь не так эмоционально. Но все это восполняется. Если зрительный зал полон и от зрителей идет отдача - аплодисменты, реакция - это восполняет все, что ты отдал. Тогда ты понимаешь, для чего ты это делал. Благодарность зрителей, их энергетика помогает восстановиться», - объяснил артист.

Фото: brmaisnews.com.br











