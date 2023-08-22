МНЭ РК продолжает проверки коммунальных предприятий по всей стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данная работа проводится в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

С 14 по 18 августа охвачено 29 субъектов естественных монополий в 18 регионах:

г. Астана - АО «Астана-теплотранзит»;

г. Алматы - АО «Алматинские электрические сети»;

Алматинская обл. - ТОО «Теміржолсу – Алматы»;

Актюбинская обл. - КГП «Ұлы Борсық», АО «Aqtobe su-energy group»;

Атырауская обл. - АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль»;

Костанайская обл. - КГП «Затобольская ТЭК», ТОО «ЭПК-forfait», ГКП «Костанай ТЭК»;

Акмолинская обл. - ТОО «Кокшетау Энерго»;

Область Ұлытау - АО «Предприятие тепловодоснабжения»;

ЗКО - ТОО «Западно-казахстанская региональная электросетевая компания»;

СКО - АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;

Область Абай - АО «ОЭСК»;

Мангистауская обл. - ГКП «Каспий жылу, су арнасы»;

Карагандинская область - ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «КРЭК»;

ВКО - ГКП «Теплоэнергия», ТОО «Уст-Каменогорская ТЭЦ», ГКП «Курчум», ГКП «Самар», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», КГП «Алтай КомХоз Сервис»;

Павлодарская область - АО «Павлодар Энерго», ТОО «Горэлектросеть»;

Кызылординская область - ГКП «Қызылордатеплоэлектроцентр»;

Жамбылская область - ГКП «Жамбыл Жылу», АО «Таразэнергоцентр»;

Туркестанская область - ТОО «Уранэнерго».

В целом, по состоянию на 20 августа проверками охвачено 47 СЕМ.

В ходе осмотра объектов выявлено несвоевременное исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, имеются факты несостоявшихся конкурсных процедур. Данные факты приводят к удорожанию стоимости ремонтных работ.

В этой связи неиспользованные средства будут возвращены потребителям путем введения временных компенсирующих тарифов в отношении субъектов естественных монополий. Всем СЕМ необходимо заблаговременно проводить конкурсные процедуры, а также своевременно и качественно выполнять принятые обязательства.

В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 40 коммунальных предприятий.