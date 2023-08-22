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    18:35, 21 Август 2023 | GMT +6

    МНЭ РК продолжает проверки коммунальных предприятий по всей стране

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    Фото: t.me/presseconomy
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данная работа проводится в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

    С 14 по 18 августа охвачено 29 субъектов естественных монополий в 18 регионах:

    г. Астана - АО «Астана-теплотранзит»;

    г. Алматы - АО «Алматинские электрические сети»;

    Алматинская обл. - ТОО «Теміржолсу – Алматы»;

    Актюбинская обл. - КГП «Ұлы Борсық», АО «Aqtobe su-energy group»;

    Атырауская обл. - АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль»;

    Костанайская обл. - КГП «Затобольская ТЭК», ТОО «ЭПК-forfait», ГКП «Костанай ТЭК»;

    Акмолинская обл. - ТОО «Кокшетау Энерго»;

    Область Ұлытау - АО «Предприятие тепловодоснабжения»;

    ЗКО - ТОО «Западно-казахстанская региональная электросетевая компания»;

    СКО - АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;

    Область Абай - АО «ОЭСК»;

    Мангистауская обл. - ГКП «Каспий жылу, су арнасы»;

    Карагандинская область - ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «КРЭК»;

    ВКО - ГКП «Теплоэнергия», ТОО «Уст-Каменогорская ТЭЦ», ГКП «Курчум», ГКП «Самар», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», КГП «Алтай КомХоз Сервис»;

    Павлодарская область - АО «Павлодар Энерго», ТОО «Горэлектросеть»;

    Кызылординская область - ГКП «Қызылордатеплоэлектроцентр»;

    Жамбылская область - ГКП «Жамбыл Жылу», АО «Таразэнергоцентр»;

    Туркестанская область - ТОО «Уранэнерго».

    В целом, по состоянию на 20 августа проверками охвачено 47 СЕМ.

    В ходе осмотра объектов выявлено несвоевременное исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, имеются факты несостоявшихся конкурсных процедур. Данные факты приводят к удорожанию стоимости ремонтных работ.

    В этой связи неиспользованные средства будут возвращены потребителям путем введения временных компенсирующих тарифов в отношении субъектов естественных монополий. Всем СЕМ необходимо заблаговременно проводить конкурсные процедуры, а также своевременно и качественно выполнять принятые обязательства.

    В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 40 коммунальных предприятий.


    Теги:
    Цены и тарифы Другие государственные органы Миннацэкономики Астана
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