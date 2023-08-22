МНЭ РК продолжает проверки коммунальных предприятий по всей стране
С 14 по 18 августа охвачено 29 субъектов естественных монополий в 18 регионах:
г. Астана - АО «Астана-теплотранзит»;
г. Алматы - АО «Алматинские электрические сети»;
Алматинская обл. - ТОО «Теміржолсу – Алматы»;
Актюбинская обл. - КГП «Ұлы Борсық», АО «Aqtobe su-energy group»;
Атырауская обл. - АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль»;
Костанайская обл. - КГП «Затобольская ТЭК», ТОО «ЭПК-forfait», ГКП «Костанай ТЭК»;
Акмолинская обл. - ТОО «Кокшетау Энерго»;
Область Ұлытау - АО «Предприятие тепловодоснабжения»;
ЗКО - ТОО «Западно-казахстанская региональная электросетевая компания»;
СКО - АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
Область Абай - АО «ОЭСК»;
Мангистауская обл. - ГКП «Каспий жылу, су арнасы»;
Карагандинская область - ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «КРЭК»;
ВКО - ГКП «Теплоэнергия», ТОО «Уст-Каменогорская ТЭЦ», ГКП «Курчум», ГКП «Самар», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», КГП «Алтай КомХоз Сервис»;
Павлодарская область - АО «Павлодар Энерго», ТОО «Горэлектросеть»;
Кызылординская область - ГКП «Қызылордатеплоэлектроцентр»;
Жамбылская область - ГКП «Жамбыл Жылу», АО «Таразэнергоцентр»;
Туркестанская область - ТОО «Уранэнерго».
В целом, по состоянию на 20 августа проверками охвачено 47 СЕМ.
В ходе осмотра объектов выявлено несвоевременное исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, имеются факты несостоявшихся конкурсных процедур. Данные факты приводят к удорожанию стоимости ремонтных работ.
В этой связи неиспользованные средства будут возвращены потребителям путем введения временных компенсирующих тарифов в отношении субъектов естественных монополий. Всем СЕМ необходимо заблаговременно проводить конкурсные процедуры, а также своевременно и качественно выполнять принятые обязательства.
В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 40 коммунальных предприятий.