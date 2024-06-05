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    19:02, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    МНЭ обновило правила выдачи компенсации пострадавшему от паводков бизнесу

    деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Министерство национальной экономики опубликовало проект поправок в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Теперь действия районной (города областного значения) комиссии по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года регламентируются типовым положением. В состав комиссии должно входить не менее пяти человек, комиссия возглавляется заместителем акима, курирующим вопросы развития предпринимательства.

    Задачами комиссии являются:

    • признание владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;
    • рассмотрение документов, поданных владельцами имущества;
    • проведение обследования поврежденных зданий, строений, утраченного имущества (при необходимости);
    • организация проверки сведений и документов, представленных владельцами имущества (при необходимости).

    Подать заявку на получение компенсаций нужно через портал egov.kz или лично в региональную комиссию. К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения комиссии, с обязательным указанием суммы компенсации.

    Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение законопроекта продлится до 18 июня 2024 года.

    Теги:
    Бизнес Миннацэкономики Законопроекты Компенсация Экономика Паводки в Казахстане
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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