Мне небезразлична судьба моего города – участник праймериз в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в день начала праймериз 29-летний молодой активист и секретарь городского общественного совета Жасулан Курмангалиев поделился своими впечатлениями от выборов с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Выборы проходят хорошо. Первый этап мы прошли удачно. Агитация проходила в формате онлайн и где-то были встречи с соблюдением всех санитарных норм. Активная агитация шла в соцсетях. Каждый использовал все свои возможности. Почему я принимаю участие, потому что мне небезразлично все, что происходит в нашем городе. Депутатство для меня продолжение моей общественной деятельности, но уже в другой плоскости. Я уже больше пяти лет занимаюсь общественными делами и работаю в составе общественного совета», - рассказал Ж. Курмангалиев.

«В своей предвыборной программе я в основном делаю акцент на экологических, молодежных и туристических вопросах, а также обращаю внимание на архитектурный и исторический облик нашего города, который является историческим центром нашей страны», - добавил Ж. Курмангалиев.