Младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На встречу было приглашено более 40 многодетных матерей, гражданских активистов, руководителей неправительственных организаций (НПО), работающих с социально уязвимыми слоями населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ходе обсуждения поднимались злободневные вопросы расширения доступа к качественному дошкольному и среднему образованию детей, медицинским услугам, льготному ипотечному кредитованию, эффективности размещения государственного социального заказа среди НПО, работающих с многодетными семьями и детьми с особенными потребностями, и др.

Участники встречи отдельно остановились на текущей практике по назначению адресной социальной помощи многодетным матерям и озвучили свои предложения по ее замене на единое пособие вне зависимости от социального статуса. Аким города выразил готовность рассмотреть их предложения и далее обсудить с Министерством труда и социальной защиты населения.





Одной из острых тем в ходе диалога стало обеспечение детей горячим питанием вне зависимости от социального статуса и повышение качества самого рациона. В ответ на данное предложение Ерболат Досаев сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства в рамках Года детей акимат провел необходимую работу, нашел ресурсы и с 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных классов (1-4 классы) государственных школ Алматы, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Для организации качественного питания детей Управлением образования проработан вопрос составления сбалансированного и разнообразного рациона. Вопрос финансирования будет рассмотрен маслихатом 4 марта в рамках уточнения местного бюджета», – сказал Ерболат Досаев.

Особую дискуссию вызвала тема нехватки ученических мест и очередей в детские сады. На сегодня в городе дефицит составляет 19 611 мест в школах и 41 080 в детских садах. Из-за высокой рождаемости и активной миграции населения в мегаполис, ежегодный прирост составляет до 15 тысяч и 8 тысяч детей соответственно.

«В Алматы существует острая нехватка свободных земель на возведение школ и детских садов, а темпы строительства позволяют закрывать только ежегодный прирост», – отметил глава города.

Аким Алматы подчеркнул, что в текущем году ожидается снижение дефицита до 15 461 мест в школах и до 39 520 мест в детских садах. В ближайшее время акиматом будут проработаны и предложены дополнительные меры для по ускорению решения накопленных вопросов.

Отдельный блок обсуждений был посвящен работе с детьми с особенными потребностями, проблемам раннего выявления инвалидности и, как следствие, невозможности и неэффективности дальнейшей социализации детей.

«Реабилитация, лечение, инклюзивное сопровождение детей в детских садах и школах – это ключевые задачи работы управлений социального блока акимата. Текущая программа инклюзивного развития детей будет пересмотрена , поэтому я приглашаю принять активное участие в этой работе заинтересованные общественные фонды и НПО города», – подчеркнул глава мегаполиса.

Встреча проходила в формате открытого диалога и продолжалась более 2,5 часов – были выслушаны предложения и замечания практически всех участников. Аким Алматы подтвердил готовность к конкретному диалогу.