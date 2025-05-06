08:46, 06 Май 2025 | GMT +5
Младенца бросили на улице в Мангистауской области
Новорожденный был найден перед окном одного из жилых домов в селе Бесшоқы Мунайлинского района Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
5 мая около 09:30 брошенного ребенка заметил один из местных жителей.
Информацию о происшествии подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся активные поиски матери ребёнка.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение матери устанавливаются. Младенец помещён в родильный дом, - говорится в официальном заявлении.
Напомним, ранее в Карагандинской области произошёл шокирующий инцидент: женщина, родившая ребёнка прямо в поезде, выбросила его из окна.