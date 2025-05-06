Младенца бросили на улице в Мангистауской области

5 мая около 09:30 брошенного ребенка заметил один из местных жителей.

Информацию о происшествии подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся активные поиски матери ребёнка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение матери устанавливаются. Младенец помещён в родильный дом, - говорится в официальном заявлении.

Напомним, ранее в Карагандинской области произошёл шокирующий инцидент: женщина, родившая ребёнка прямо в поезде, выбросила его из окна.