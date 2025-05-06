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    08:46, 06 Май 2025 | GMT +5

    Младенца бросили на улице в Мангистауской области

    Новорожденный был найден перед окном одного из жилых домов в селе Бесшоқы Мунайлинского района Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    младенец
    Фото: pixabay.com

    5 мая около 09:30 брошенного ребенка заметил один из местных жителей.

    Информацию о происшествии подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся активные поиски матери ребёнка.

    - По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение матери устанавливаются. Младенец помещён в родильный дом, - говорится в официальном заявлении.

    Напомним, ранее в Карагандинской области произошёл шокирующий инцидент: женщина, родившая ребёнка прямо в поезде, выбросила его из окна.

    Теги:
    Дети Регионы Происшествия Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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