Младенец весом семь килограммов родился в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана родилась девочка весом 7 килограммов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагенство УзА.

По словам главного врача Сырдарьинского районного медицинского объединения Саната Кадырова, состояние малышки хорошее. Помощь матери и ребенку оказывают врачи и медсестры. Их здоровье под контролем. Ребенок был получен путем кесарева сечения.

Такой малыш появился на свет впервые в истории Сырдарьинской области. Роженица 1998 года рождения, является уроженкой Сырдарьинской области. Гигантская девочка - ее первый ребенок.

Отметим, в среднем вес новорожденных составляет 3,4 кг, но диапазон обычно варьирует между 2,5 и 4,5 кг. За пределы этого диапазоны обычно выходит лишь 5% новорожденных.