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Младенец в холодильнике: главный патологоанатом приговорен к штрафу

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2020, 12:20
Младенец в холодильнике: главный патологоанатом приговорен к штрафу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд огласил приговор исполняющему обязанности директора КГП на ПХВ «Атырауское областное патологоанатомическое бюро» Исатаю Мулдагалиеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствием он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями. Он внес заведомо ложные сведения в протокол патологоанатомического исследования новорожденного. Признав его мертворожденным, тогда как по заключению судебно-медицинской экспертизы ребенок являлся живорожденным. И. Мулдагалиев приговором суда №2 г.Атырау признан виновным по ч.1 ст 361, ч.1 ст.369 УК и на основании ч.2 ст.58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП в сумме 1 262 500 тенге», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Он также пожизненно лишен прав занимать руководящие должности в медицинском учреждении.

Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозревались в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщал заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца по ошибке положили в холодильную камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный


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