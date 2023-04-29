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Младенцу пересадили печень в Астане: донором стал отец ребенка

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 11:16
Младенцу пересадили печень в Астане: донором стал отец ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-месячному малышу в тяжелом состоянии пересадили печень в Астане. Донором стал отец ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Қазақстан халқына».

Фондом «Қазақстан халқына» была оказана благотворительная помощь в привлечении специалистов из Японии и Непала для проведения трансплантации печени ребенку. Операция произведена на базе КФ «University Medical Center».

Проведение трансплантации затруднялось не только очень маленьким весом и возрастом малыша – 7 месяцев и 8 кг, но и тем, что его состояние было крайне тяжелым, имелось расстройство дыхания и другие осложнения.

«Моему сыну был поставлен диагноз – цирроз печени. Врачами Центра материнства и детства было принято решение, что самый эффективный метод лечения – это трансплантация. Конечно, были неуверенность и страх потерять ребенка, когда мы только об этом услышали. Но мы доверились врачам, когда узнали, что у супруга есть возможность стать донором, сразу сдали все анализы и приступили к подготовке. После операции стало легче. Страх, конечно, присутствует, но теперь есть и вера. Спасибо всем врачам Центра материнства и детства, которые оказали нам помощь», – поделилась мама пациента Карлыгаш.

Операция прошла успешно, ребенок дышит самостоятельно, его и отца выписали после стабилизации состояния ребенка. У обоих состояние хорошее.

Пересадка органа проводилась в рамках менторского мастер-класса на тему «Трансплантация печени у детей до 1 года жизни» совместно с врачами из центра трансплантации органов Национального центра здоровья и развития ребенка Японии (г.Токио) при поддержке ОФ «Қазақстан халқына». Привлеченными специалистами проведен обучающий 3-дневный цикл сотрудников КФ «University Medical Center» включающий: обучение предоперационной подготовке, анестезиологическое пособие, оперативной технике и послеоперационному ведению пациентов, нуждающихся в проведении трансплантации печени.

Трансплантация печени пациентам детского возраста, в особенности детям с массой тела менее 10 кг, в Республике Казахстан не проводятся в связи с отсутствием достаточного навыка и опыта. Освоение навыков и умений в данной технологии позволит уменьшить количество осложнений, улучшит качество и продолжительность жизни маленьким пациентам.


Астана   Минздрав РК   Здравоохранение   Фонд «Қазақстан халқына»  
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