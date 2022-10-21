Младенческая смертность выросла в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На встрече с населением Костанайской области министр здравоохранения Ажар Гиният рассказавшая об одном из приоритетных направлений деятельности - охране здоровья матери и ребенка. В регионе отмечается рост показателя младенческой смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в Казахстане принято 7,6 тысяч родов и родилось 7,7 тысяч младенцев. По итогам 9 месяцев 2022 года в Костанайской области случаев материнской смертности не зарегистрировано. Однако вырос другой показатель - младенческая смертность.

«Имеется ряд задач, требующих неотложного решения: обеспечение улучшения качества оказания помощи недоношенным детям, раннее определение детей с патологиями. Одним из проблемных вопросов является рост младенческой смертности. По Костанайской области по итогам 8 месяцев текущего года отмечается рост показателя на 25% (8 месяцев 2022 г. – 11,83 на 1000 живорожденных, 8 месяцев 2021 года – 9,46)»,- сообщила на встрече А. Гиният.

Основными причинами младенческой смертности, по словам министра, остаются причины, возникшие в перинатальном периоде, на втором месте – врожденные дефекты развития, на третьем – инфекционные и паразитарные заболевания.

А. Гиният напомнила, что в 2021 году в Казахстане была запущена специальная программа «Аңсаған сәби», по которой предусмотрено выделение 7 тысяч квот на ЭКО до 2026 года. В рамках данной программы в прошлом году только Костанайской области было выделено 205 квот, а у 111 женщин по итогу наступила беременность. В этом году на регион было предусмотрено 255 квот, сейчас уже 65 женщин заберемели.

Расширены пакеты профилактических осмотров для детей.

В рамках данного вопроса в стране, как сообщила А. Гиният, запланировано строительство 10 перинатальных центров, в том числе одного - в Костанайской области.