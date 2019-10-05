Младенческая смертность в РК снизилась вдвое – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил статистику детской рождаемости и смертности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатель младенческой смертности является стратегическим для уровня социально-экономического развития государства в целом. Он входит в рейтинги международных организаций – ООН, Всемирной организации здравоохранения. Показатели младенческой смертности за последние 7 лет практически уменьшились вдвое. Это говорит о том, что та работа, которую проводят Правительство и местные исполнительные органы, дает свои результаты. Ежедневно порядка 1 тысячи детей у нас появляются на свет. В год эта цифра равна 380-400 тысяч новорожденных», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах ведомства.Он также вернулся к случаю смерти младенца в Атырауской области.

«Этот случай вопиющий, обвинение очень серьезное. Мы, мягко говоря, шокированы. И таким действиям не место в цивилизованном обществе, но это требует доказательств. Наверное, мы должны абстрагироваться от этого случая, чтобы было абсолютно объективное независимое расследование, чтобы все было по закону», - отметил министр.

«Я уверен, правоохранительные органы проведут полноценное всеобъемлющее объективное расследование. Вместе с тем, как Министерство здравоохранения, мы понимаем, что есть очень серьезные системные проблемы и проводим постоянную работу по их решению», - заключил глава ведомства.

Как сообщалось, сегодня Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области.