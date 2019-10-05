-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:31
-
-
вчера 19:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Младенческая смертность в РК снизилась вдвое – Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил статистику детской рождаемости и смертности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Показатель младенческой смертности является стратегическим для уровня социально-экономического развития государства в целом. Он входит в рейтинги международных организаций – ООН, Всемирной организации здравоохранения. Показатели младенческой смертности за последние 7 лет практически уменьшились вдвое. Это говорит о том, что та работа, которую проводят Правительство и местные исполнительные органы, дает свои результаты. Ежедневно порядка 1 тысячи детей у нас появляются на свет. В год эта цифра равна 380-400 тысяч новорожденных», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах ведомства.Он также вернулся к случаю смерти младенца в Атырауской области.
- Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области
- Убийство новорожденного: руководитель управления здравоохранения прокомментировала обвинение
- Главврач детской больницы Туркестанской области подозревается в хищении более 38 млн тенге
- Елжан Биртанов предложил уволить начальника управления здравоохранения Атырауской области
- Глава клиники Атырауской области отдохнул за рубежом на деньги для врачей
- В убийстве младенца подозревают врачей в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана