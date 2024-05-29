Младенческая смертность в области Улытау: кто виноват, и что делать

На прошлой неделе страну всколыхнула новость о резко возросшей младенческой смертности в области Улытау. Согласно официальным данным, за последние 4 месяца в регионе скончались 12 младенцев. Наш корреспондент отправился в Жезказган для того, чтобы выяснить с чем связана их гибель, кто виноват и почему жители боятся рожать в единственной областной больнице региона. Подробнее – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Нехватка специалистов или врачебная халатность

Семья Кадыровых винит врачей областной многопрофильной больницы города Жезказган в смерти их новорожденного сына Айторе. Тетя умершего новорожденного Нургуль Талгатбекова вызвала общественный резонанс, рассказав о трагедии в соц сети.

Фото: Скрин из соц сети/Kazinform

- 8 апреля моя сноха родила сына. 11 апреля их выписали из роддома. Через неделю мы заметили, что у ребенка начался кашель. Вызвали участкового врача на дом. Они приходили 5 раз с 19 по 26 апреля. Мы предупреждали, что ребенок кашляет. Но они сказали, что его можно лечить в домашних условиях. 26-го числа состояние ребенка резко ухудшилось. Вызвали скорую и нас госпитализировали в роддом, в отделение патологии. В тот день при поступлении в 17.00 ему сделали укол пенициллина. После этого ребенок успокоился. Но в 22.00, когда малыш начал плакать, ему в молочную смесь добавили бронхомунол и бифидум бактерин. И через катетер ввели амбробене. Также ввели свечи виферон. К 00:30 ребенка начало рвать, и он стал синеть. Тогда его положили под аппарат ИВЛ. В ту ночь он впал в кому. Через 4 дня наш малыш умер. Во-первых, мы не знаем какую дозу лекарства вкололи ребенку. Мы полагаем, что слишком много антибиотиков вкололи. Это мы слышали во время разговоров местных врачей с врачами Национального центра материнства и детства НЦМД, с которыми они говорили посредством телемедицины. В целом мы думаем, что врачи неправильно поставили диагноз, - сказала Нургуль Талгатбекова в интервью корреспонденту агентства Кazinform.

Мы обратились за ответом в педиатрическую службу многопрофильной больницы города Жезказган, где скончался младенец. Врачи неонатологи подтвердили факт смерти младенца. По их словам, ребенок поступил в больницу с симптомами коклюша. Обследования показали и другие сопутствующие болезни.

- Причина гибели этого малыша – коклюш, двусторонняя тотальная пневмония и сепсис. Этот ребенок у нас родился 8 апреля, 11 апреля он в удовлетворительном состоянии был выписан из отделения физиологии домой на участок. Со слов мамы, после выписки на четвертый день он начал подкашливать и в течение 10 дней он болел, но последние несколько дней до поступления к нам он перестал спать. 26 числа на 18 день своей жизни он поступил к нам. Состояние было очень тяжелое, за счет поражения легких у ребенка были выражены симптомы интоксикации. Хочется отметить, что у ребенка были грубые дефекты ухода в виде опрелостей сыпи на теле. Как только он поступил к нам, мы сразу сделали десатурацию, назначили интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. Были взяты бакпосевы с области зева, носа, также были проведены бактериологические исследования крови ребенка на инфекцию. По результатам этих анализов во всех этих 4 бактериологических исследованиях у ребенка микробный биоценоз высеян. Там преобладает и грибковая флора, и стрептококковая и стафилококковая и клебсиеллы, и энтеробактерий. То есть это был какой-то очень массивный микробиом у этого ребенка, что говорило о тяжелом поражении всех органов и систем, - отметила руководитель по педиатрической службе областной многопрофильной больницы города Жезказган Каукер Жазсыгельдинова.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

По ее словам, ближе к четвертым суткам на утро у ребенка началась задержка мочи, он начал отекать.

- Мы провели консилиум через телемедицину со специалистами НЦМД. Из-за почечной недостаточности была назначена процедура, которая называется перинатальный диализ. Но так как у нас на тот момент не было детского нефролога, был поставлен вопрос перед телемедициной о том, чтобы направить этого ребенка в Астану для его проведения. Однако, с диагнозом коклюш госпитализация ребенка в неонатальное отделение не положена. В течение суток ребенку проводилась интенсивная терапия. На утро после суток интенсивной терапии, у ребенка за счет тяжелых полиорганных поражений была остановка сердца. Реанимация была проведена успешно, сердце завелось. Однако, далее случилась повторная остановка сердца. Реанимацию проводили в течение 15 минут, но безуспешно. Была констатирована смерть, - рассказала Каукер Жазсыгельдинова.

К слову, врачи педиатрической службы посетовали, что родители ребенка обратились поздно за помощью.

- Нам сказали, что коклюш можно лечить дома. Врач из семейно-врачебной амбулатории (СВА) пять раз приходила к нам на дом. Но когда ребенку стало хуже, мы вызвали скорую. Мы же не медики. Откуда нам было знать? - сказала тетя умершего младенца.

Чтобы выяснить, где младенец мог заразиться коклюшем, лаборанты департамента санитарно-эпидемиологического контроля провели забор посева у членов семьи погибшего младенца, а также в родильном доме. Однако очага не было обнаружено.

- По данному случаю были проведены все противоэпидемические и профилактические мероприятия. Был обследован очаг, обследованы контактные лица и на уровне домашнего очага, и на уровне родильного отделения, где находился младенец. Обследовано большое количество контактных, результаты которых, по данным бактериологической лаборатории были отрицательны, - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) области Улытау по эпидемиологическим вопросам Елена Ткаченко.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

При этом, по данным ДСЭК, в области наблюдается рост заболеваемости коклюша. С начала года было зарегистрировано 32 случая. Все они дети до 14 лет. Из заболевших более 70% не были привиты. Не привитым был и погибший младенец, так как по календарному расписанию его возраст еще не подошел.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Что происходит с младенческой смертностью в области

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, за первые четыре месяца текущего года в области Улытау зафиксировано 12 случаев смерти новорожденных. Из них 6 новорожденных умерли в Центре материнства и детства в Астане. По данным минздрава, в структуре смертности детей до одного года основными причинами являются болезни органов дыхания, состояния перинатального периода и врожденные пороки развития.

Но в управлении здравоохранения области Улытау отметили, что в этом году показатель младенческой смертности улучшился по сравнению с прошлым годом на 31,3%. В 2023 году в области погибло 19 младенцев. Из них: с врожденными дефектами – 10-12%, случаи в перинатальном периоде – 11-14%, с заболеваниями органов дыхания – 10-12%, медицинские ошибки – 9-11%.

- По наказанным врачам все случаи были полностью проанализированы и приняты окончательные решения. Основные причины, о которых стоит упомянуть еще раз: не отслеживается предварительная подготовка к беременности. Так же недостаточная солидарная ответственность в период беременности. В целом по области наблюдается дефицит кадров, - ометили в управлении здравоохранения области Улытау.

К слову, по данным управления, дефицит кадров – самая большая проблема в сфере здравоохранения региона. И многие беды врачи связывают именно с этой проблемой. В области остро не хватает детского нефролога, гематолога, кардиолога и круглосуточного УЗИ контроля в перинатальном отделении. Помимо этого, в Улытау большой дефицит педиатров.

- В области Улытау не хватает врачей педиатров. Раньше детские врачи занимались только лечением малышей. Но после того, как ввели систему ВОП (врачи общей практики – прим. ред.), штат педиатров упростили. По области в городе Сатпаев необходимы 5 педиатров, в городе Каражал – 1, в центральной больницу Жезказгна – 2 детских врача, в Улытауский район нужны 2 педиатра, а в Жанааркинский район – 3. В апреле и в мае руководство управления здравоохранения ездили на ярмарки вакансии по стране. Теперь мы ожидаем, что к нам в область прибудут 6 педиатров. Но это решится только к сентябрю, после окончания учебы студентами медвузов. Помимо этого, в регионе не хватает 8 неонатологов. Мы ищем молодые кадры. В августе мы ожидаем прибытия к нам детского кардиолога, - отметила руководитель отдела развития и координации лечебно-профилактической службы управления здравоохранения области Марфуга Ембергенова.

Заместитель акима области Улытау Алмаз Идырысов отметил, что новообразованной области Улытау всего 2 года, поэтому есть проблемы с кадровыми вопросами.

- Динамика показывает, что младенческая смертность снижается. Со своей стороны акимат области решает вопрос. В первую очередь это вопрос квалификации кадров. Во-первых, это повышение квалификации, а во-вторых, привлечение кадров. Ну только 2 года же как образовалась область Улытау, поэтому с кадровым потенциалом пока есть проблемы. Сейчас со стороны акимата ведется в качестве стимулирующих мер выделение специальных подъемных сумм. Если в прошлом году выделялось 95 млн тенге на эти цели, то в этом году эта сумма увеличилась почти в два раза, и составила 150 млн тенге. Дополнительно в качестве стимулирующих мер предлагается жилье. То есть порядка свыше 80 квартир соответствующим специалистам было предоставлено. Но, тем не менее, кадров все равно не хватает. Особенно неонатальных специалистов. Это вообще катастрофическая проблема, - отметил заместитель акима области Алмаз Идырысов.

По его словам, помимо повышения кадрового потенциала и привлечения квалифицированных специалистов, есть проблема нехватки самих медучреждений.

- В 2023 году были закуплены ряд оборудовании. У нас в целом в области основная проблема это нехватка самих медицинских учреждений. По плану развития здравоохранения на ближайшие 10 лет предусматривается строительство многопрофильной больницы, и в первую очередь перинатального центра. То есть сейчас работа ведется. Сейчас ждем от министерства эталонного проекта для того, чтобы мы смогли процедуру начать. К концу следующего года мы будем заявлять на финансирование.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Он отметил, что в данный момент в регионе ведется расследование по трем заявлениям по фактам младенческой смертности.

- Если будет установлено, что действительно есть вина со стороны медперсонала, то будут приниматься очень жесткие меры в отношении персонала. То есть это не значит, что если кадров у нас не хватает, мы не будем их наказывать. Закон для всех един, - подчеркнул представитель акимата.

В Департаменте полиции (ДП) области Улытау подтвердили факты проведения расследования.

- В текущем году по фактам младенческой смерти (новорожденные и дети до 3 лет) зарегистрировано 3 уголовных дела, 2 из которых по заявлению родителей умерших детей. В настоящее время по указанным уголовным делам продолжается досудебное расследование, - сообщили в ДП области Улытау.

В Министерстве здравоохранения РК нам сообщили, что в регион направлена мониторинговая группа. В составе специалистов руководители департаментов организации медицинской помощи и охраны здоровья матери и ребенка, специалисты комитетов медфармконтроля и санитарно-эпидемиологического надзора, а также профильные врачи. Задача группы - провести анализ уровня медицинской помощи, оказываемой детям, и дать оценку текущей ситуации системы здравоохранения области.

- Будут проведены экспертные оценки и изучены причины младенческой смертности. В случае выявления нарушений стандартов оказания медицинской помощи, ответственные лица будут привлечены к ответственности, - отметили в пресс-службе минздрава.

Улытауская область вошла в тройку лидеров по младенческой смертности в 2023 году

Тем не менее, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за первый квартал 2023 года область Улытау вошла в тройку лидеров по младенческой смертности. Статистические данные младенческой смертности высчитываются по коэффициенту на 1000 человек населения. Поскольку население области Улытау составляет всего 221 тысячу человек, процентное соотношение умерших младенцев очень высоко по сравнению с другими областями. В 2023 году показатель младенческой смертности Казахстана составил 7,78%, в области Улытау этот показатель достиг 13,82% в прошлом году.

Кроме того, в области сложился высокий показатель недоношенных детей, в том числе младенцев с критически низким весом. Только за 4 месяца этого года в регионе родились 53 недоношенных ребенка. Из них четверо с весом до 1 килограмма. К счастью, все дети выжили и были выхожены. Для этого в перинатальной службе многопрофильной больницы предусмотрено 16 коек в отделении патологии и выхаживания новорожденных.

С чем могут быть связаны смерти младецев, а также такое количество недоношенных детей, мы спросили у внештатного генетика в области Улытау Сары Оспановой.

- Это большое горе для каждого родителя – потерять своего младенца. Но, чтобы предотвратить эту беду, нужно искать причину. Да, тут может быть и врачебная ошибка. Но не стоит забывать, что очень важно здоровье мамочки и самого малыша. Я говорю про внутриутробные болезни плода. Этому способствует и плохая экология, и хронические болезни будущей мамы. Вообще за последние несколько лет из 100% беременных женщин, которые приходят ко мне на консультацию, 99% не подготовлены к родам. Практически у всех беременных либо инфекции, либо хронические болезни, которые они, по-хорошему, должны вылечить до зачатия. То есть это говорит о низкой грамотности планирования беременности. Нам нужны центры планирования семьи. Каждый гинеколог, терапевт и профильные врачи должны разъяснять будущим мамам о рисках и лечении до зачатия, о заботе о своем здоровье во время беременности. Наши женщины элементарно не знают о культуре питания и водном балансе во время беременности. Поэтому вместо того, чтобы обвинять в смерти малышей друг друга, нам всем нужно слаженно выстраивать правильную работу по профилактике и планированию, - отметила Сара Оспанова.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

К каким выводам придет мониторинговая группа минздрава и расследование полиции области, остается только ждать. Агентство Kazinform следит за ситуацией.