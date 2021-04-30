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    11:28, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Младенческая смертность снижена на 3% в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении смертности от ряда заболеваний заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, благодаря усилиям государства и медицинских работников, медико-демографическая ситуация в республике характеризуется следующим образом. Отмечается рост ожидаемой продолжительности жизни», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    В частности, по результатам 2020 года, на 3% снизился показатель младенческой смертности. Отмечается рост показателя рождаемости на 3%.

    «На 3% снизился показатель смертности от злокачественных заболеваний. Благодаря совместной межведомственной работе на 15% снижен показатель смертности от травм, несчастных случаев и отравлений. Смертность от такого грозного заболевания как туберкулез снижена на 21%», - перечислил министр.

    «Следует отметить, что за этими сухими цифрами стоят человеческие жизни, самоотверженный труд медицинских работников, а также деятельность служб внутренних дел, местных исполнительных и центральных государственных органов. Даже снижение показателей смертности хоть на 1% является крупным достижением, ведь за этим процентом в масштабе страны скрываются тысячи жизней», - заключил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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