Младенца в коляске нашли в районе БАКАД в Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Брошенного младенца в коляске нашли под мостом в районе БАКАД в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коляску с ребенком случайно нашла семейная пара.

«Кто-то ребёнка оставил в поле. Уже целый час ходим, вокруг никого. Малышка не плачет, улыбается. Ни документов, ничего нет. Ребенку примерно 3-4 месяца», - говорит мужчина на видео.

В Департаменте полиции Алматинской области отметили, что 15 мая в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что около 10:08 часов на 5 км атодороги БАКАД был найден малолетний ребенок.

«Данная информация была зарегистрирована в полиции Карасайского района. В ходе проверки данного факта на место незамедлительно был направлен наряд полиции, и вскоре мать ребенка была установлена. По факту стражами порядка в отношении матери был составлен административный протокол по статье 127 части 1 КоАП РК. С родителями проведена профилактическая беседа разъяснительного характера, они ознакомлены со статьями Уголовного кодекса и КоАП РК», - ответили в пресс-службе ДП региона.



