Младенца, родившегося весом 960 граммов, выхаживают столичные врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Городской многопрофильной больнице № 2 провели обряд «Қырқынан шығару» недоношенному ребёнку. Счастливое событие произошло в семье Анар Ашимовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Отметим, в среднем в акушерский блок ГМБ №2 поступают до 370 недоношенных детей.

«Родился наш крепыш 5 февраля весом 960 граммов, ростом 42 см. Совсем кроха на вид, но здоровьем он настоящий батыр», - говорит врач неонатолог-реаниматолог Шолпан Нурашбекова.

Мальчику дали имя Батыр. Он появился на свет на 27 неделе посредством кесарево сечения, так как у его мамы было маловодие, хориоамнионит. На данный момент новорожденный весит 1345 граммов. Мальчик все еще находится под наблюдением врачей на вспомогательной вентиляции легких с момента его рождения.

Врачи больницы, не нарушая традиции казахского народа, провели обряд «Қырқынан шығару» в стенах больницы. На сегодня малыш уже 40 дней находится в отделении реанимации новорожденных. Гемодинамика стабильная.

«Это мой третий ребенок. Я и моя семья очень благодарны всему медицинскому персоналу Акушерского блока ГМБ №2, отделению реанимации новорожденных за золотые руки и отзывчивость, за трудолюбие и доброту. Вы самая лучшая профессиональная медицинская команда. Желаю Вам всем и Вашей семье здоровья, счастья, благополучия, всех благ и исполнения всех желании. Низкий Вам поклон», – поблагодарила медиков мама Батыра Анара.

Отметим, казахский обряд «Қырқынан шығару» (сорок дней ребенку) является одним из самых священных в жизни ребенка. Считается, что до 40 дней окружающий мир опасен для младенца, поэтому его особо оберегают, никому не показывают. При проведении обряда, прежде чем купать ребенка, на дно чаши для купания нужно положить серебряные изделия, символизирующие чистоту и оберег от злых духов.



