30 Июля 2022 21:45

МКС готовится к встрече и проводам космических кораблей

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 10 августа 2022 года высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют поднять на 840 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередная коррекция высоты орбиты МКС будет проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-22» и приземлением «Союза МС-21», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После проведения корректирующего маневра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20» средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км.

Согласно статистике, за все время полета МКС выполнены 322 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 171 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

Как сообщалось, запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-22» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с намечен на 21 сентября 2022 года.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-21» в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На Землю возвратятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас на борту МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.