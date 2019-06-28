МКЕНТ. Ктелей Арыси из Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ШЫАЗИНФОРМ - 135 автобусов организовано для перевозки жи

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Куатжан Жуматаев, привлечены 6 транспортных компаний для перевозки граждан. Кроме того, дополнительно привлекли еще 18 автобусов.

«Руководители транспортных компаний сами изъявили желание организовать перевозку. Хозяева автозаправочных станций предоставили бензин, солярку бесплатно. Если понадобится, то мы готовы еще раз организовать автобусы. Даже если кому-то сегодня не удастся доехать до своих домов, мы готовы оказать помощь и завтра, и послезавтра», - сказал Куатжан Жуматаев.

Отметим, в Шымкенте были организованы 56 эвакуационных пунктов.

«В городских эвакуационных пунктах зарегистрированы более 30 тыс. жителей. Мы стараемся предоставить все возможности. Одни все еще получают лечение в больницах. Мы сделаем все возможное, чтобы все жители благополучно вернулись», - отметил руководитель управления внутренней политики города Шымкента Мурат Базаркулов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

9:00 Побудочная веселуха! Встаём! Погодка - люкс!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Июн 2019 в 12:35 PDT

« target=»_blank«>