МК «Jas Otan» готовит новую программу «Жастар-Отанға»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность усиления работы партии в предэлекторальной период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен Съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи. Сейчас «Jas Otan» совместно с госорганами готовит новую программу «Жастар-Отанға» до 2025 года. В ней будут отражены ответы на все запросы современной молодежи. В апреле новую программу нужно вынести на Съезд «Jas Otan», – сказал Нурсултан Назарбаев.

В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.

В ходе встречи были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Б.Байбек и отдельных представителей филиалов партии в регионах.

В ходе встречи Елбасы наградил медалью «Белсенді қызметі үшін» активных членов партии за вклад в становление и развитие «Nur Otan».