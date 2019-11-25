МК «Jas Otan» готовит новую программу «Жастар-Отанға»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность усиления работы партии в предэлекторальной период, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен Съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи. Сейчас «Jas Otan» совместно с госорганами готовит новую программу «Жастар-Отанға» до 2025 года. В ней будут отражены ответы на все запросы современной молодежи. В апреле новую программу нужно вынести на Съезд «Jas Otan», – сказал Нурсултан Назарбаев.
В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.
В ходе встречи были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Б.Байбек и отдельных представителей филиалов партии в регионах.
В ходе встречи Елбасы наградил медалью «Белсенді қызметі үшін» активных членов партии за вклад в становление и развитие «Nur Otan».
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