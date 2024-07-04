Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества высказался о необходимости реформирования и модернизации ШОС, передает агентство Kazinform.

— В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения Организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации Организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря, — подчеркнул Президент.

Как отметил Глава государства, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.

В заключение Глава нашего государства поблагодарил всех участников мероприятия за поддержку. Он сердечно поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с принятием председательства в Совете глав государств — членов ШОС и пожелал китайской стороне успехов.

На саммите также выступили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев отметил, что был обсужден широкий спектр вопросов по дальнейшему продвижению многопланового сотрудничества, определен вектор дальнейшего развития нашей Организации.