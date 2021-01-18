Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с праздником Богоявления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В канун одного из главных православных праздников Крещения или Богоявления Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил жителей многонационального Казахстана с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Православных новостей.

«Уважаемые казахстанцы! Дорогие братья и сестры!

19 января в календаре особый день – праздник, который носит название Богоявления или Крещения Господня. Он относится к 12-ти самым главным праздникам Православия.

Православные верующие вспоминают евангельское событие – погружение Господа Иисуса Христа в воды реки Иордан. Евангелие так повествует об этом. Когда приблизилось время общественного служения Спасителя, Бог повелел пророку Иоанну Предтече, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния. Тех, кто откликнулся на призыв, Иоанн крестил в реке Иордан «крещением покаяния для прощения грехов» (Евангелие от Луки, 3 глава, 3 стих). Это еще не было таинством христианского Крещения, а лишь символическим погружением в воду, в знак начала новой праведной жизни. Среди прочего народа к Предтече пришел и Господь Иисус Христос. Иоанн, как пророк, почувствовал Божественное величие Спасителя и отказывался крестить Его. В ответ на это Господь кротко ответил: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих). Своим погружением в воды Иордана Христос показал людям необходимость исполнения Божественных заповедей, установил таинство новозаветного Крещения и освятил воды всей вселенной.

Богоявлению предшествует день строгого поста – Крещенский Сочельник (18 января). В храмах по окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника. Там, где есть источники и водоемы, освящение воды совершается под открытым небом. Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется «иордань». Существует древняя благочестивая традиция – погружаться с молитвой и благоговением в освященную крещенскую воду.

Вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется Великой Агиасмой, то есть великой святыней. Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первозданную чистоту и наполнить её благодатью Божией. Агиасма служит для освящения человека, способствует исцелению души и тела каждого, кто с верой и надеждой на Бога пользуется этой святыней, избавляет от козней видимых и невидимых врагов. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять с особым благоговением. Важно помнить, что для получения благодатных даров от Бога необходима вера и исполнение заповедей.

Православное христианство наряду с Исламом ханафитского мазхаба – значимая часть духовного фундамента казахстанского общества. Две ведущие конфессии нашей страны, чья историческая роль отмечена в Конституции, с давних времен и до наших дней являются, по словам Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарабаева, духовными столпами Казахстана. Праздники традиционных конфессий занимают особое место в культурной жизни народа, способствуют сохранению исторической памяти, утверждению традиционных нравственных идеалов.

Старинную традицию праздника Богоявления – погружение в «иордань», в освященные воды – знают и любят в нашей стране люди разных национальностей и религиозных взглядов.

У водоемов, источников и специально устроенных купелей при поддержке местных органов власти проходят общенародные торжества.

Праздник Крещения Господня, когда особое внимание уделяется великой мировой стихии – воде, дает всем нам добрый повод задуматься о необходимости прилагать максимум усилий для сохранения природных богатств нашей страны – благословенного Казахстана. Этот день учит нас ценить окружающий нас мир, воспринимать природу – как творение Божие, как дар Создателя нам, людям. Неодушевленные стихии, растительный, животный и человеческий миры взаимосвязаны. C христианской точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответственного потребления, но дом, где человек является не хозяином, а домоправителем, а также храм, в котором люди служат и покланяются единому Творцу.

Желаю всем казахстанцам радости в крещенские праздники, крепкого здоровья, исполнения благих надежд, мира и благополучия. Пусть укрепляется единство нашего многонационального и многоконфессионального народа и милость Божия пребывает в нашем общем доме – родном Казахстане», - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.