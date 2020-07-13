Митрополит Александр: Заупокойные богослужения пройдут во всех православных храмах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выступил с обращением в День общенационального траура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане, в нашем общем доме, особый скорбный день. Решением Президента Республики, многоуважаемого Касым-Жомарта Токаева, в стране объявлен траур по всем казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции. Губительная болезнь - моровое поветрие, распространившееся по всему миру, а также вторгшееся и в наш Казахстан, стало тяжелым испытанием для всего человечества и для каждого из нас, живущих на казахстанской земле. Пандемия показала, насколько хрупко наше бытие, как изменчиво и непостоянно течение жизни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал такие слова: «То, что сегодня происходит, вовсе не случайно. Господь дает нам время для осмысления нашей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств, своих дел», - сказал митрополит.

Общее бедствие сплотило казахстанцев, как это не раз бывало в истории, отметил глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«Мы стали свидетелями примеров самоотверженной борьбы с распространением губительной язвы. Жертвенно трудились и продолжают свою благородную миссию медицинские и санитарные работники, исследователи, ученые, волонтеры и добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - каждый, кто мужественно встал на пути распространения пандемии, спасая жизнь и здоровье ближних, исполнил слова Господа, нашего спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но, несмотря на все усилия и принятые меры, от смертоносного вируса погибло большое число наших сограждан. Трагедия отдельных людей стала скорбью всего Казахстана, поскольку все мы один народ - одна семья. Тяжелейшее испытание выпало на долю родных и близких умерших. Их горе безутешно, и только человеческое участие, сочувствие, сердечное тепло и молитвы к творцу и создателю способны облегчить боль утраты, дать силы для того, чтобы жить дальше», - заявил митрополит Астанайский и Казахстанский.

Митрополит добавил, что Православная церковь Казахстана выражает глубокое сочувствие и духовную поддержку потерявшим своих родных и близких и всем жителям страны.

«Отдавая дань памяти умершим от тяжкого недуга, задумаемся о ценности человеческой жизни, вспомним о тех, кто нуждается в нашем внимании и заботе, о родных и соседях, о друзьях и знакомых, постараемся беречь ближних, хранить мир, укреплять братолюбие, дорожить единством. Мной дано указание, чтобы во всех храмах страны о наших усопших были совершены сегодня заупокойные богослужения. Над Казахстаном прозвучат поминальные удары колоколов в церквях. Мы затеплим свечу памяти, вознесем наши усердные молитвы о упокоении усопших. Пусть Владыка вселенной утешит сердца скорбящих и по Апостольскому слову утвердит нас во всяком слове и деле благом», - заключил митрополит Астанайский и Казахстанский.