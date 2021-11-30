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Митрополит Александр: С именем Первого Президента связано обретение гражданами страны религиозной свободы

30 Ноября 2021 20:09
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Митрополит Александр: С именем Первого Президента связано обретение гражданами страны религиозной свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне 1 декабря - Дня Первого Президента Республики Казахстан глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил свое поздравление гражданам станы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт митрополичьего округа.

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Глава Православной Церкви Казахстана напомнил, что этот день тесно связан с обретением нашей страной государственного суверенитета и отмечен для новейшей истории Казахстана знаменательным событием – три десятилетия назад, в 1991 году, казахстанцы избрали Первым Президентом молодой независимой республики Нурсултана Назарбаева.
«Благодаря политическому таланту Нурсултана Абишевича, его дальновидности, мудрости и твердости в достижении поставленных задач, Казахстан стал динамично развивающейся страной, одним из признанных лидеров евразийского пространства. Все эти годы сбалансированная внутренняя и внешняя политика Республики сопрягалась с укреплением государственной стабильности и гармонизацией межэтнических отношений. С именем Первого Президента связано обретение гражданами страны религиозной свободы, возвращение Казахстана к традиционным духовно-нравственным ценностям и культурным корням», - подчеркнул митрополит Александр.
Митрополит отметил, что благодаря инициативам Первого Президента наша страна явила всему миру образец межцивилизационного, межрелигиозного и межнационального диалога. Свидетельством этому стало проведение в столице Казахстана уникального, не имеющего аналогов форума – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который по праву можно именовать эффективной диалоговой площадкой для решения глобальных проблем стран и народов.
«Православная Церковь Казахстана высоко ценит личный вклад Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в развитие и продвижение идей межрелигиозного мира и межэтнического согласия. Благородные деяния Елбасы по созиданию и развитию доверительного диалога между людьми разных религий, этносов и культур неоспоримы, его идеи и начинания в этой области продолжают приносить добрые плоды.
В этот торжественный день приношу слова благодарности в адрес Первого Президента – Лидера нации, глубокоуважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева, и желаю ему, а также главе государства, многоуважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, руководству нашей страны и всем вам, дорогие казахстанцы, крепкого здоровья, крепости душевных и физических сил, любви к родной земле и успехов в трудах на благо нашего общего Дома – благословенного Казахстана», - говорится в подзравлении.
Глава Православной Церкви Казахстана направил поздравления Президенту Казахстана К.-Ж.К. Токаеву, Лидеру нации Н.А. Назарбаеву, руководству страны, парламентариям, акимам областей и городов.


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#Религия   #Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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