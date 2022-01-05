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Митрополит Александр обратился к народу Казахстана

5 Января 2022 11:17
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Митрополит Александр обратился к народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выпустил обращение к народу Казахстана в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие казахстанцы! Братья и сестры! Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем немедленное прекращение разжигания междоусобного конфликта внутри нашего родного дома – благословенного Казахстана. Уроки истории и недавние события, случившиеся в ряде стран, показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического устройства и полного развала экономики. В таких случаях возникает реальная опасность потери подлинного суверенитета народа, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе традиционных нравственных, духовных и культурных ценностей. Вслед за Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, обращаюсь ко всем вам – проявите мудрость и благоразумие, не поддавайтесь ни на какие провокации изнутри и извне», - обратился митрополит Александр.

В своем обращении он отметил, что всякий, кто разжигает конфликты и сеет междоусобную рознь, кто подталкивает людей к попранию Закона и кровопролитию, принимает на душу тягчайший грех.

«Лишь дьявол может праздновать победу, когда враждуют братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. Глава государства обратился к митингующим с благородным предложением вернуться на путь доверия и диалога. Во имя будущего независимого Казахстана необходимо последовать этому призыву и прекратить разжигание всяких конфликтов. Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: остановите враждебное противостояние, вступите в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей. В наших руках сегодня находится благополучие родного Казахстана и место нашей страны в современном мире. Призываю всех верующих Православной Церкви к усиленной молитве о мире и предотвращении всяких междоусобиц на нашей земле», - говорится в обращении митрополита Александра.

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#Общество   #ЧП в Алматы и Мангистау  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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