Митинговавших нефтяников трудоустроят в «Молдир Мунай» - Нурлан Ногаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Митинговавших в Астане нефтяников обещали трудоустроить в компанию «Молдир Мунай». Однако, как утверждают сами нефтяники, их требования в части безопасности труда не выполнятся. О ситуации высказался аким области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо начать с истории вопроса. Сегодня в Мангистауской области в области нефти и газа и сервиса из 192 57 компаний оказались в такой ситуации. Тендер проиграли, выиграли другие компании. Зарплата, условия труда не ниже, чем на предыдущем месте работы. Эти меры предлагались и нефтяникам Жанаозена. Однако они не приняли предложение перейти в штат компании победителя, потому что в свое время с шумом уволились из этой компании. Что касается долгосрочности договоров, с этого года договоры будут заключаться на три года. Если они будут исполнять все требования, то договоры продлят, в общей сложности на 4 года», - прокомментировал Нурлан Ногаев.

«Считаю, что условия для работы созданы для этих граждан. Да, я знаю, что они хотят снова хотят приехать в Астану. Все, что мы могли, мы предложили им. Нужно сесть за стол переговоров и рассмотреть все возможности со всех сторон. Исходя из этого, нужно принимать решение», - добавил аким Мангистауской области.