Митинги прошли в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН - АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Санкционированные митинги прошли в городах Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили организаторы, на проведение сегодняшнего митинга в столице получено разрешение, и он согласован акиматом. Митинг состоялся в столичном парке «Жеруйык».

На митинге десятки участников поднимали темы касательно соблюдения фундаментальных прав и свобод всех граждан, перехода к парламентской республике, подлинного местного самоуправления. Кроме того, участники акции выразили свои мнение и требования по поводу реформ избирательной системы и независимости судебной власти и верховенства права.

В столице митинг проходит с 14:00 до 16:00.





Сегодня санкционированный митинг на площади за кинотеатром «Сары-Арка» прошел и в Алматы.

Несколько человек вышли с плакатами «Руки прочь от профсоюза», «Не плати за кризис, вступай в профсоюз!», «Профсоюзы должны быть независимыми», «Право на забастовку неприкосновенно ст. 24 Конституции РК».









«Наша цель - обратить внимание на то, что трудовые права в Казахстане достаточно активно ущемляются. Наша страна мало на это обращает внимание. Субъекты бизнеса активно нарушают трудовые права, профсоюзы тоже, идет борьба внутри профсоюзов, и это тоже не очень хорошо. Поэтому получается, что Казахстан падает в специально внесённом международном рейтинге организации, хотя мы стараемся идти вверх. Мы можем дойти до такого этапа, что трудовые права могут оказаться никому ненужными. Это плохой итог», - сказал один из инициаторов митинга заместитель председателя ОО «Гражданская оборона» Дмитрий Литвин.

По его словам, рабочие должны бороться за свои права и отстаивать их, должны объединяться в профсоюзы.

«Мы надеемся, что проблема будет решаться», - добавил он.

В ходе собрания свои требования высказали и другие митингующие.

Митингующие свободно могли высказать свои требования. Неподалеку находились всего несколько сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, ранее в маслихате Алматы определили 2 места для проведения мирных собраний граждан.